Frankfurt sieht "sehr gute" Europa-Chancen

AFP/AFP/Ozan KOSE

Ansgar Knauff will sich mit Frankfurt oben festsetzen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will mit dem nächsten Statement-Sieg seinen beeindruckenden Lauf fortsetzen und auch in der Europa League seine gute Tabellenpostion behaupten.

"Wir haben die Möglichkeit, uns mit einem Sieg oben festzubeißen", sagte Mittelfeldspieler Ansgar Knauff mit Blick auf das Topspiel bei Olympique Lyon am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL): "Die Chancen stehen sehr gut für einen Platz unter den Top Acht."

Die Eintracht liegt als Dritter in der Ligaphase nach fünf Spielen voll auf Kurs direkte Play-off-Qualifikation und kassierte bislang noch keine Niederlage. Die Kräfte schwinden aufgrund der hohen Belastung aber langsam, die Partie in Lyon ist die fünfte in den vergangenen zwei Wochen. Bis zur Weihnachtspause folgen zwei weitere. Nach zuvor sieben Siegen am Stück gewann Frankfurt zuletzt zweimal nicht.

"Uns erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel"

"Die Jungs gehen über ihre Grenzen. Ich bin mir sicher, dass sie das auch in den nächsten Spielen genauso machen werden", hatte Trainer Dino Toppmöller zuletzt betont und dabei keinen Zweifel an den schwindenden Kraftreserven gelassen. Dennoch wolle sein Team "alles raushauen und ein gutes Gesicht zeigen".

Sportvorstand Markus Krösche richtete den Blick auf den französischen Gegner, der drei Punkte hinter der SGE auf Rang sieben lauert und mit einem Sieg vorbeiziehen würde. "Olympique Lyon hat eine sehr gute Mannschaft mit viel Qualität", lobte Krösche: "Uns erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel."