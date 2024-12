Umdenken beim BVB? Not-Transfers möglich

IMAGO/Harald Bremes

BVB-Trainer Nuri Sahin könnte im Winter womöglich Verstärkung bekommen

Die Ausfälle von Waldemar Anton, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck könnten dafür sorgen, dass es bei Borussia Dortmund zu einem Umdenken kommt. Not-Transfers könnten beim BVB im Winter getätigt werden.

Im November hatten "Sport Bild" und "Ruhr Nachrichten" noch übereinstimmend berichtet, dass die Verantwortlichen des BVB ohne Neuzugänge im Winter planen.

Vielmehr würden es die Dortmunder Verantwortlichen als richtig erachten, ganz bewusst mit einem kleinen Aufgebot in die Saison gegangen zu sein, hieß es damals.

Nun könnte es allerdings zu einem Umdenken kommen.

Laut "kicker" ist durchaus möglich, dass der BVB im Wintertransferfenster in der Defensive nachrüstet. Die Verletzungen von Süle und Schlotterbeck könnten demnach für eine Kehrtwende sorgen.

Entsprechende Töne schlug Trainer Nuri Sahin nach der 2:3-Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona an.

"Fakt ist: Wir wissen noch nicht, was bei Schlotterbeck ist. Wir wissen, dass Süle lange ausfallen wird. Wir wissen, dass wir auf der Innenverteidigerposition gerade nicht auf Rosen gebettet sind. Trotzdem würde ich die Diagnose abwarten", sagte er Coach auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Sahin ergänzte: "Fakt ist, dass wir für die nächsten zwei Spiele definitiv keinen Transfer machen können. Im Winter wird man sehen, wir werden die Situation dann neu analysieren."

Dem BVB gehen die Innenverteidiger aus

Mit Waldemar Anton, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck fallen beim BVB derzeit wohl drei Innenverteidiger aus.

Anton laboriert derzeit an einem Muskelfaserriss. Auf die Frage, ob Sahin Hoffnung habe, dass der Abwehrchef am Sonntag in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim wieder zur Verfügung stehen könnte, sagte er: "Ich würde sagen nein. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es klappen könnte."

Süle hatte sich beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach eine Verletzung an der rechten Syndesmose zugezogen und wird länger ausfallen.

Schlotterbeck hatte am Mittwoch nach Schlusspfiff des Champions-League-Spiels gegen den FC Barcelona (2:3) auf einer Bahre vom Feld getragen werden müssen. "Es wäre der Super-Gau, wenn er auch noch ausfällt", sagte Sahin bei "DAZN".