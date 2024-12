Kaiserslautern schürt Aufstiegsträume

IMAGO/Steven Mohr

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern träumen vom Aufstieg in die Bundesliga

Die Erfolgsserie des 1. FC Kaiserslautern lässt die Pfalz von der Bundesliga-Rückkehr des viermaligen Meisters träumen.

Unter der Woche stellte der 1. FC Kaiserslautern die Vereinigte Lohnsteuerhilfe als neuen Sponsor vor. Prompt kursierten in der Pfalz die ersten Sprüche, wonach der neue Partner als wichtige Hilfe mit Blick auf die steigenden Gehälter der Bundesligaprofis in spe zu sehen sei. Sicher ist: Das Hoch des Fußball-Zweitligisten hat dazu geführt, dass die Fans schon von der Erstliga-Rückkehr des viermaligen Meisters träumen.

So richtig geschürt werden die Hoffnungen vom Trainer allerdings nicht. "Ich glaube, in der Liga können wir jeden schlagen", sagte Markus Anfang zwar in der "Sport Bild", schränkte aber gleichzeitig ein: "Ich bin Realist. Wir können ambitioniert sein, aber das hat nichts mit Träumen zu tun." Er halte es da eher mit FCK-Ikone Fritz Walter: "Demütig sein! Arbeiten!"

2. Bundesliga: Schnappt sich Kaiserslautern die Tabellenspitze?

Gearbeitet wurde in den vergangenen Wochen ziemlich gut auf dem Betzenberg. Seit sieben Spielen hat der Pokalfinalist der vergangenen Saison nicht verloren. Die Erfolgsserie mit 17 Punkten in diesem Zeitraum wurde vom umjubelten 3:1 (1:0) am vergangenen Samstag im Südwestderby gegen den Karlsruher SC gekrönt. Vor dem nächsten Nachbarschaftsduell am Samstag bei Darmstadt 98 (20.30 Uhr) liegen die Roten Teufel auf Platz zwei nur einen Punkt hinter Spitzenreiter SC Paderborn.

Sollten die Pfälzer nach dem anstehenden 16. Spieltag die Spitze übernehmen, werden die Anhänger ganz sicher die Tabelle von vor 15 Jahren aus der Mottenkiste holen. Im Dezember 2009 stand der FCK zuletzt so spät in der Saison auf Platz eins - und gab diese Position bis zum Ende der Spielzeit nicht mehr ab.

Zweieinhalb Jahre später endete allerdings das bisher letzte Kapitel in der Bundesliga für das Gründungsmitglied der Eliteklasse - 2012 stieg Lautern wieder ab. Es folgte die größte Krise in der Vereinsgeschichte mit dem bitteren Gang in die 3. Liga und der Fast-Insolvenz.

Lautern muss auf Top-Stürmer Ragnar Ache verzichten

Doch mit dem Trübsinn ist es vorbei in der Pfalz. Nachdem Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel den Traditionsverein am Ende der vergangenen Saison in der Liga gehalten hat und die anfänglich Skepsis mit Blick auf Anfang verflogen ist, boomt der FCK wie in den guten, alten Zeiten. Mit einem Schnitt von 45.939 Besuchern pro Heimspiel rangiert der Klub auf Platz zehn der deutschen Zuschauertabelle, der letzte Auftritt des Jahres zu Hause gegen den 1. FC Köln ist längst ausverkauft.

Doch am gebürtigen Kölner Anfang prallt, so beschreibt es der kicker "jegliche Euphorie aus dem Umfeld" ab. "Ich weiß, dass viele etwas hineininterpretieren wollen", sagte der frühere FCK-Profi, dessen Team zuletzt auch Verletzungen (Top-Stürmer Ragnar Ache fällt für den Rest des Jahres aus) und Krankheiten (der Einsatz von Topscorer Daniel Hanslik ist auch in Darmstadt fraglich) trotzte: "Wir tun aber gut daran, wenn wir die Spiele weiter einfach Woche für Woche angehen."

Am besten, um dann im Sommer noch einmal über die Lohnsteuer zu sprechen.