TSG Hoffenheim enttäuscht gegen Bukarest

IMAGO/Oliver Zimmermann

Die TSG 1899 Hoffenheim tritt in der Europa League auf der Stelle

Die TSG 1899 Hoffenheim tritt in der Europa League auf der Stelle - und muss um das Weiterkommen bangen. Im Heimspiel gegen den FCSB Bukarest reichte es am Donnerstagabend nur zu einem 0:0-Unentschieden. Somit steht die TSG nach sechs von acht absolvierten Partien bei sechs Punkten - und droht den Einzug in die Play-off-Phase zu verpassen.

Trotz Feldüberlegenheit und einiger guter Torchancen gelang es den Kraichgauern nicht, einen Treffer zu erzielen. "Mit dem Ballbesitz und dem Druck auf Bukarest darfst du das Spiel schon gewinnen", befand der enttäuschte TSG-Keeper Oliver Baumann bei RTL. "Es ist möglich gewesen heute."

Um sich einen Platz unter den besten 24 Teams der Ligaphase und damit in den Play-offs zu sichern, benötigt Hoffenheim in den zwei verbleibenden Spielen unbedingt Punkte. Die Gegner heißen Tottenham Hotspur und RSC Anderlecht.

TSG Hoffenheim findet keine Lücke

"Freude, Lebendigkeit und eine gute Energie" hatte Trainer Christian Ilzer vor dem Spiel von seiner Mannschaft gefordert. Die nahm den Coach zunächst beim Wort - nach nur zwei Minuten wurde der in die Tiefe gestartete Jacob Bruun Larsen bedient, verzog aber.

Die das Spiel bestimmende TSG tat sich vor 23.223 Zuschauern danach schwer, gegen dicht gestaffelte Rumänen eine Lücke zu finden. Prompt klingelte es beinahe auf der Gegenseite, doch dem völlig freien Adrian Sut fehlten aus kurzer Distanz die Nerven (36.). Kurz vor der Führung stand wiederum die TSG in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, doch Bruun Larsen köpfte eine punktgenaue Flanke von David Jurasek am Tor vorbei (45.+1).

Vor den Augen zahlreicher stimmungsvoller Gästefans bestimmten die Hausherren auch nach der Pause die Partie, Bukarest tat weiterhin nicht mehr als nötig. Die Qualität der Chancen für die TSG nahm zu, Anton Stach feuerte den Ball aus elf Metern über das Tor (66.) - ein Treffer wollte den nun ein Powerplay aufziehenden Hoffenheimern aber weiter nicht gelingen.