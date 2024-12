Insider verrät: Das fordert Musiala vom FC Bayern

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Jamal Musiala soll das Gesicht des FC Bayern werden

Der FC Bayern arbeitet mit Hochdruck an einer Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala. In einer ersten Verhandlungsrunde wurde der Grundstein dazu gelegt, nun steht die Fortsetzung an. Das wichtigste Thema dabei: das Geld.

Bereits im September trafen sich Vertreter des FC Bayern und das Musiala-Lager, um ausführliche Gespräche über die gemeinsame Zukunft zu führen. Dabei wurde dem Nationalspieler von den Offiziellen ein klarer Weg aufgezeigt. Was damals nicht diskutiert wurde, sind die finanziellen Rahmenbedingungen eines neuen Vertrags. Dieser Teil des Gesprächs steht ab sofort auf der Agenda.

Bayern-Insider und "Bild"-Fußballchef Christian Falk berichtet in seiner "CaughtOffside"-Kolumne von einem weiteren Treffen, das noch vor Weihnachten stattfinden soll. Dort werde ihm der Verein dann "Zahlen anbieten. In den bisherigen Verhandlungen ging es noch nicht ums Geld", schrieb der Journalist.

So viel Gehalt fordert Musiala vom FC Bayern

Die Forderungen der Musiala-Seite sind dabei laut Falk klar: "Musiala erwartet ein Gehalt von über 20 Millionen Euro. Die Frage ist, ob er zum Top-Verdiener des Vereins werden wird. Das ist im Moment noch Harry Kane."

Sollte der deutsche Nationalspieler das neue Angebot des Vereins annehmen, "können sich die Dinge sehr schnell entwickeln. Er wäre vom Markt, ohne dass Manchester City, Manchester United oder Liverpool eine Chance hätten", urteilte der Journalist, der überzeugt ist, dass der FC Bayern "alles in seiner Macht stehenden tun wird, damit er einen neuen Vertrag unterschreibt".

Der aktuelle Vertrag vom Jamal Musiala an der Säbener Straße läuft im Sommer 2026 aus. Durch seine fantastischen Leistungen hat der 21-Jährige in den letzten Monaten das Interesse zahlreicher Spitzenklubs geweckt. Nicht nur in England sind einige Vereine scharf auf ihn, auch Real Madrid, der FC Barcelona und Paris Saint-Germain wurde schon mit einer Verpflichtung in Verbindung gebracht.