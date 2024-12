Matthäus kündigt Transfers beim FC Bayern an

IMAGO/Laci Perenyi

Kingsley Coman (l.) und Leroy Sané (r.) könnten den FC Bayern verlassen

Dem FC Bayern München könnte im Sommer ein größerer Umbruch auf den Außenpositionen bevorstehen. TV-Experte Lothar Matthaus rechnet fest damit, dass mindestens ein Flügelspieler den deutschen Fußball-Rekordmeister nach Saisonende verlassen wird.

Die Saison 2024/25 ist im vollen Gange, doch schon jetzt muss der FC Bayern an die Zukunft denken. Sieben Profi-Verträge laufen im kommenden Jahr aus - darunter auch die Arbeitspapiere von Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Leroy Sané.

Für Ex-Bayern-Kapitän Lothar Matthäus ist klar, dass es im Sommer Abgänge beim deutschen Rekordmeister geben wird. "Es wird sich auf den Außenpositionen ganz sicher was tun", sagte der TV-Experte bei "Sky 90".

Der 63-Jährige machte "drei Wackelkandidaten" aus: Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané. "Alle drei werden nächste Saison nicht beim FC Bayern bleiben", betonte er.

Matthäus geht fest davon aus, dass "einer mininum, vielleicht sogar zwei" dieser Star-Spieler die Bayern verlassen werden. Am Sonntag hatte bereits der "Kicker" vermeldet, dass die Münchner nach jetzigem Stand nicht mit Sané verlängern wollen, sofern der 28-Jährige keine "extreme Leistungssteigerung" hinlegt.

FC Bayern: Matthäus macht Grundsatzproblem aus

Als Ursache für die mögliche Trennung hatte Deutschlands Rekord-Nationalspieler einen gemeinsamen Nenner beim Flügelspieler-Trio parat.

"Alle drei sind sehr verletzungsanfällig. Das braucht gar kein Klub, mit verletzungsanfälligen Spielern in dieser Häufigkeit in eine Saison zu gehen", meinte Matthäus.

Der FC Bayern habe "ein Über-Angebot an Außenspielern, an Geschwindigkeitsspielern", erklärte Matthäus zudem und brachte an dieser Stelle auch Mathys Tel ins Spiel. Eine "Auffrischung" sei auf der Position "mal ganz gut", machte er deutlich.

Sané hat für Matthäus indes nach wie vor das Format für den FC Bayern. "Ich sehe nach wie vor seine Fähigkeiten. Wenn der mal fit ist ...", holte der TV-Experte aus: "Aber das war jetzt auch sein Problem: Er war ja wieder lange verletzt. Für jeden Spieler wichtig, dass er seinen Rhythmus hat, dass er seine Spielpraxis hat, dass er dadurch auch Selbstvertrauen hat."