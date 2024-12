Eintracht-Duo darf auf DFB-Berufung hoffen

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Werden Collins (l.) und Brown (M.) im März in die DFB-Auswahl berufen?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat im Laufe seiner Amtszeit schon so manchem Spieler zum Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft verholfen. Denn: Unter dem 37-Jährigen gilt vor allem das Leistungsprinzip. Daher dürfen sich bald wohl auch zwei Spieler von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt Hoffnungen auf eine Berufung machen.

Die Außenbahnspieler Nathanial Brown und Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt stehen nach Angaben von "Sky" bei Bundestrainer Julian Nagelsmann unter genauer Beobachtung.

Beide konnten im ersten Halbjahr der Saison 2024/25 in der Mannschaft von SGE-Cheftrainer Dino Toppmöller mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Beiden winke im kommenden Jahr womöglich eine erste Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft, heißt es beim TV-Sender.

Gerade Linksverteidiger Brown soll gute Karten haben, im März 2025 bei den Länderspielen der Nations League gegen Italien (20. und 23. März 2025) dabei zu sein. Auf seiner Position konnte sich noch kein Nationalspieler im Team von Julian Nagelsmann festspielen. Möglich also, dass der 21-Jährige seine Chance auf Bewährung bekommt.

Collins mit neuem Vertrag bei Eintracht Frankfurt belohnt

Brown kam erst im vergangenen Sommer von Zweitligist 1. FC Nürnberg an den Main. Am achten Spieltag feierte er sein Bundesliga-Debüt, wenige Tage später folgte sein erstes Tor (beim 7:2 gegen Bochum) im deutschen Oberhaus. Aktuell steht er bei starken drei Toren und zwei Vorlagen in sieben Bundesliga-Spielen. Sein Vertrag bei den Adlern läuft langfristig noch bis 2029.

Der 20 Jahre alte Collins blickt auf fünf Bundesliga-Spiele in 2024/25 zurück, zudem kam er viermal in der Europa League und zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz. 2023 war er von Borussia Dortmund verpflichtet worden, am Montag verlängerte Eintracht Frankfurt seinen Vertrag bis 2030.

War Collins im Jugendfußball noch zentraler Verteidiger, überzeugt er unter Toppmöller auf der rechten Abwehrseite.