So viel Geld verdient Leweling jetzt beim VfB Stuttgart

IMAGO/Pressefoto Rudel/Jens Lommel

Jamie Leweling bleibt dem VfB Stuttgart treu

Am Dienstag verkündete der VfB Stuttgart offiziell die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Nationalspieler Jamie Leweling. Inzwischen sind Inhalte des neuen Kontrakts bekannt geworden.

"Bild" zufolge enthält das nun bis 2029 statt bis 2028 datierte Arbeitspapier von Leweling beim VfB Stuttgart keine Ausstiegsklausel mehr.

Mehrere Medien hatten zuvor vermeldet, der Vizemeister habe dem 23-Jährigen im Zuge der Verlängerung eine Klausel aus seinem alten Vertrag abgekauft.

Diese soll ihm einen Wechsel für eine festgelegte Ablösesumme von 25 Millionen Euro erlaubt haben, die die je nach Abnehmer sogar höher hätte ausfallen können, wie der "kicker" schrieb.

Laut "Bild" streicht Leweling beim VfB Stuttgart künftig vier bis fünf Millionen Euro Jahresgehalt ein. Er steigt damit zu den Top-Verdienern im Kader der Schwaben auf.

"Jamie verkörpert viel von dem, was die Menschen bei uns mit der Aufwärtsentwicklung beim VfB Stuttgart verbinden. Es sind seine ehrliche Art, Fußball zu spielen sowie sein Wille und seine Fähigkeit, besser zu werden, die ihn in den Herzen vieler unserer Anhänger hat ankommen lassen", hatte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth die Verlängerung begründet.

VfB Stuttgart: Lob für "Unterschiedsspieler" Leweling

Leweling habe sich "zum Unterschiedsspieler" gemausert, so Wohlgemuth weiter. "Er gibt unserem Spiel wichtige Impulse und initiiert viele entscheidende Momente oder ist daran direkt beteiligt. Seine Berufung in die Nationalelf gibt einen klaren Hinweis darauf, welches Leistungslevel Jamie hier in den vergangenen Monaten erreicht hat."

Daher sei der VfB sehr glücklich über das "klare Bekenntnis" und die weitere Zusammenarbeit.

"Ich weiß genau, was ich am VfB habe und freue mich deshalb sehr über die Vertragsverlängerung. Der Trainer, die Klubverantwortlichen und alle Menschen im Verein sowie im Umfeld vertrauen mir und haben mich in meiner Entwicklung extrem unterstützt", sagte Leweling, der derzeit wegen einer Oberschenkelverletzung zum Zuschauen verdammt ist.