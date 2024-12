RB Leipzig verkündet Entscheidung über Rose-Zukunft

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Marco Rose wird auch nach der Winterpause Cheftrainer von RB Leipzig sein

Fußball-Bundesligist RB Leipzig wird an Marco Rose als Cheftrainer festhalten. Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sprach dem ehemaligen BVB-Trainer im Vorfeld des Bundesliga-Spitzenspiels gegen den FC Bayern am Freitagabend eine Jobgarantie über die Winterpause aus. Auch Jürgen Klopp spielte bei der Entscheidung eine wichtige Rolle.

"Natürlich haben wir Marco in der schwierigen Phase den Rücken gestärkt. Ich finde, das gehört auch dazu. Das haben wir gemacht, insbesondere Marcel Schäfer und sein Team haben einen guten Job gemacht", sagte Mintzlaff in der Allianz Arena im Gespräch mit "Sat.1". Im Winter passiere daher "selbstverständlich nichts."

Bei der Entscheidung zugunsten des gebürtigen Leipzigers habe auch die Meinung von Klopp, der zum Januar seinen Posten als Head of Global Soccer bei dem Brauseproduzenten antritt, eine wichtige Rolle gespielt. "Es gibt natürlich Kontakt. Jürgen fängt am 1. Januar an, es gibt viele Dinge, die wir da besprechen", machte Mintzlaff deutlich.

RB Leipzig: Marco Rose hat "absoluten Support" von Jürgen Klopp

"Natürlich haben wir uns auch mal über die sportliche Situation unterhalten. Aber da gab es von Jürgen absolut Support, auch für Marco Rose", so der gebürtige Bonner weiter. Zuletzt war immer wieder darüber spekuliert worden, dass Rose seine Koffer im Januar bei den Sachsen packen muss. Die Roten Bullen waren den kompletten November sieglos geblieben und hatten empfindliche Niederlagen wie das 1:5 gegen Wolfsburg hinnehmen müssen.

In der Königsklasse ist RB Leipzig nach sechs Niederlagen bereits ausgeschieden. Man habe eine "sehr, sehr schlechte Champions-League-Runde gespielt", stellte Mintzlaff fest. Ein Ausscheiden in der Ligaphase sei "nicht unser Anspruch." Zuletzt präsentierte sich die Rose-Truppe aber wieder in aufsteigender Form.

Im Dezember hat RB zumindest national zurück in die Spur gefunden. Im Pokal räumte man Eintracht Frankfurt souverän aus dem Weg. In der Liga feierte man Siege gegen Kiel und noch einmal gegen die SGE.