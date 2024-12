FC Schalke 04 verkündet Trainer-Entscheidung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Tim Hoogland (m.) bleibt im Trainerteam des FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 setzt im Trainerteam weiter auf Tim Hoogland. Der Assistent von Kees van Wonderen unterzeichnete in Gelsenkirchen kurz vor Weihnachten einen neuen Vertrag, wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag offiziell mitteilte.

Tim Hoogland unterschrieb beim FC Schalke 04 ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2026.

"Tim ist mit seiner langjährigen Erfahrung auf Schalke und seinen Vorstellungen von Fußball ein Gewinn für das Trainer-Team. Er überzeugt durch Fleiß, Sorgfalt und Teamgeist. Dazu ist er Schalker durch und durch. Wir haben den Vertrag mit ihm aus voller Überzeugung verlängert", begründete Youri Mulder, Direktor Profifußball, die Personalentscheidung in einem offiziellen Statement.

Hoogland war im November zum Trainerteam von Kees van Wonderen gestoßen. Zuvor arbeitete der Ex-Profi in der U19-Mannschaft des FC Schalke 04 an der Seite von Norbert Elgert.

Van Wonderen schwärmt von Hoogland

"Es macht jeden Tag Freude, mit Tim zu arbeiten, über Fußball und unsere Mannschaft zu diskutieren und gemeinsam Ideen umzusetzen", kommentierte van Wonderen die Vertragsverlängerung Hooglands.

Der S04-Assistent bedankte sich beim Traditionsverein für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. "Es ist zweifelsfrei etwas Besonderes, zunächst als Trainer in der Knappenschmiede und nun auch im Trainer-Team der Lizenz-Mannschaft für den Club zu arbeiten, für den ich auch lange gespielt habe. Ich freue mich, weiterhin für Schalke mein Bestes geben zu können und im neuen Jahr meine Trainer-Ausbildung in Wales abschließen zu können", sagte Hoogland.

Der FC Schalke 04 hat sich in der 2. Bundesliga in den letzten Wochen stabilisiert. So rangierten die Königsblauen nach der Hinrunde mit 20 Punkten als Tabellen-13. immerhin sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. Zum Jahresabschluss gab es einen überzeugenden 4:1-Sieg bei Tabellenführer SV Elversberg.