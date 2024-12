Liverpool-Coach Slot mahnt trotz Platz eins

IMAGO/Paul Terry

Arne Slot folgte beim FC Liverpool auf Jürgen Klopp

Im Jahr eins nach der Ära Jürgen Klopp darf der FC Liverpool von der Meisterschaft träumen. Teammanager Arne Slot ist nach dem Sechs-Tore-Sieg in Tottenham trotzdem nicht ganz zufrieden.

Das Sechs-Tore-Geschenk an die Fans des FC Liverpool verpackte Arne Slot mit einer Mahnung an seine Spieler. "Unglaublich" sei die Leistung des Premier-League-Spitzenreiters beim spektakulären 6:3 (3:1) am Sonntag bei Tottenham Hotspur insgesamt gewesen, das räumte der Teammanager der Reds sehr wohl ein, "aber du musst die ganze Zeit am Limit spielen. Und das haben wir nicht getan."

Es war Meckern auf höchstem Niveau, doch der Niederländer weiß: Der Job ist noch lange nicht erledigt - das Titelrennen der Premier League entscheidet sich über die Distanz. "Du musst weitermachen, immer weitermachen. Alle drei Tage musst du in Höchstform sein. Jede Minute zählt, deshalb ist es so schwierig, den Titel zu gewinnen", sagte Slot.

Liverpool führt die Premier-League-Tabelle an

Vor dem Boxing Day am Donnerstag, wenn Liverpool den abstiegsbedrohten Aufsteiger Leicester City (21.00 Uhr/Sky) an der Anfield Road empfängt, sieht es aber gut aus. Vier Punkte Vorsprung auf den FC Chelsea haben die Reds, die noch ein Spiel weniger absolviert haben. Es wachsen Träume von der ersten Meisterschaft seit 2020 - der einzigen in der erfolgreichen neunjährigen Ära Jürgen Klopp.

Slot, 46, hat im Sommer ein äußerst schweres Erbe angetreten. Zum befürchteten Einbruch unter dem früheren Coach von Feyenoord Rotterdam kam es nicht, Teammanager und Mannschaft harmonierten auf Anhieb. Die Dominanz ist nun ähnlich erdrückend wie in der Meistersaison vor fünf Jahren. Unter Klopp-Nachfolger Slot hat Liverpool wettbewerbsübergreifend 21 seiner 25 Spiele gewonnen. Die Niederlage gegen Nottingham Forest (0:1) Mitte September blieb der einzige Ausrutscher.

Auch im FA Cup und dem League Cup ist Liverpool noch im Rennen. In der Champions League ist der Klub Tabellenführer und nach sechs Spielen das einzige Team ohne Punktverlust.

Liverpool-Coach Slot mahnt

In Tottenham zeigte Liverpool nun das beste Auswärtsspiel seit Slots Amtsantritt. Mohamed Salah (54./61.), mit zwei Toren und zwei Vorlagen der überragende Spieler des Abends und nun viertbester Torjäger der Klubgeschichte (229 Tore), Luis Diaz (23./85.) Alexis Mac Allister (36.) und der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (45.+1) trafen für die Gäste.

"Sixy Football" urteilte das britische Boulevardblatt "The Sun" über Liverpool, das zuvor zweimal in Serie unentschieden gespielt hatte.

"Wirklich gut", befand Slot, der doch nicht müde wurde, die späten Gegentore durch Dejan Kulusevski (72.) und Dominic Solanke (83.) anzusprechen: "Egal wie viel Qualität die Spieler haben: Wenn sie denken, dass sie in dieser Liga nicht mehr laufen müssen, kreiert der Gegner sofort Chancen."