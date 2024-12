Wechsel-Veto für umworbenes Gladbach-Trio

IMAGO/Steven Mohr

Tim Kleindienst (l.) und Rocco Reitz sollen bei Gladbach bleiben

Nach 15 Spieltagen der Fußball-Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach ein heißer Kandidat für die Plätze, die zur Teilnahme am Europapokal berechtigen. Damit das auch im kommenden Jahr so bleibt, dürfen drei wichtige Leistungsträger den Klub im Winter nicht verlassen. Das stellte Gladbach-Boss Roland Virkus nun klar.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart präsentierte sich Borussia Mönchengladbach zuletzt in starker Form. Mit zwei Siegen in Folge gegen Kiel und Hoffenheim beendeten die Fohlen das Kalenderjahr 2024. Gladbach überwintert als Tabellenachter in der Bundesliga und darf sich berechtigte Hoffnungen auf die Qualifikation für den Europapokal machen.

Einen großen Winter-Umbruch will Gladbach daher unbedingt verhindern. "Es kann sein, dass uns der ein oder andere Spieler verlässt, um woanders Spielpraxis zu sammeln. Aber das Gerüst soll so bleiben, wie es ist", stellte Geschäftsführer Roland Virkus gegenüber der "Bild" klar. Yvandro Borges Sanches, Grant-Leon Ranos, Jan Olschowsky und Shio Fukuda könnten demnach verliehen oder verkauft werden.

Gladbach will "keinen der Top-Spieler gehen lassen"

Ein Abgang von Leistungsträgern hingegen ist ausgeschlossen. Neben Eigengewächs Rocco Reitz sollen auch Tim Kleindienst und Ko Itakura mindestens bis Sommer am Niederrhein bleiben. "Natürlich gibt es Anfragen, das ist völlig normal, wenn du gut performst. Aber wir wollen keinen der Top-Spieler gehen lassen, denn hier entsteht gerade etwas", betonte Virkus.

"Wir haben uns stabilisiert, gewinnen jetzt Spiele, die wir in der Vorsaison noch verloren hätten. Aber wir sind auch noch lange nicht am Ende der Entwicklung!", legte er nach. Laut der "Bild" ist insbesondere Nationalspieler Kleindienst sehr gefragt. Mit dem FC Everton und den Wolverhampton Wanderers sollen gleich zwei Premier-League-Klubs Interesse am Ex-Heidenheimer zeigen.

Auch Itakura und Reitz stehen bei Top-Klubs auf der Wunschliste. Am japanischen Innenverteidiger zeigt die PSV Eindhoven seit geraumer Zeit Interesse. Mittelfeld-Motor Reitz hat angeblich gar die Blicke von Pep Guardiola und Manchester City auf sich gezogen.