Vier Bayern-Stars zurück - Hoffnung bei Sorgenkind Ito

IMAGO/Mladen Lackovic

Hiroki Ito trainiert beim FC Bayern wieder individuell

Der FC Bayern ist mit den Rückkehrern Manuel Neuer, Kingsley Coman, Josip Stanisic und Serge Gnabry ins neue Jahr gestartet. Auch bei Sommer-Neuzugang Hiroki Ito deutet sich nach langer Leidenszeit endlich Besserung an.

Am Donnerstag zeigte sich der 25-Jährige erstmals seit seiner zweiten Fuß-Operation im November wieder auf dem Trainingsplatz des FC Bayern an der Säbener Straße.

Zusammen mit Reha-Trainer Simon Martinello absolvierte der Abwehrspieler eine rund 30-minütige Laufeinheit. Auch kleine Sprungübungen auf dem verletzten Fuß gehörten zu seinem Pensum. Komplett rund lief Hiroki Ito dabei noch nicht.

Und dennoch ist die Rückkehr auf den Trainingsplatz ein wichtiger Schritt für Ex-Stuttgarter: Der japanische Nationalspieler hatte sich in der Saisonvorbereitung während des Testspiels gegen den 1. FC Düren den Mittelfuß gebrochen.

Nach einer erfolgreichen Operation schuftete er monatelang für die Rückkehr. Im Herbst brach die Blessur aber wieder auf. Letztlich war ein zweiter operativer Eingriff nötig.

FC Bayern: Vier Stars zurück im Mannschaftstraining

Seitdem hielt sich der FC Bayern mit Updates zu Itos Gesundheitszustand bedeckt. Die Funkstille sorgte im Umfeld des Rekordmeisters zuletzt zunehmend für Nervosität.

Denn im Saisonverlauf hatte sich angedeutet, dass der 23 Millionen Euro teure Sommereinkauf als Backup durchaus wichtig gewesen wäre. So waren Dayot Upamecano und Min-jae Kim Woche für Woche im Dauereinsatz.

Um dem gesetzten Abwehr-Duo eine Pause zu gönnen, setzte Trainer Vincent Kompany teilweise Leon Goretzka als Innenverteidiger ein. Diese Minuten dürften Ito gehören, sobald er wieder vollständig einsatzbereit ist. Wann das der Fall sein wird, ist aber noch unklar.

Ito ist aktuell nicht das einzige Sorgenkind beim FC Bayern: Sacha Boey fällt nach seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk weiter aus.

Bereits zurück im Mannschaftstraining sind nach teils längeren Verletzungspausen dagegen Manuel Neuer, Kingsley Coman, Josip Stanisic und Serge Gnabry. Joao Palhinha (Muskelbündelriss) trainierte wie Ito individuell.

Am Freitag (10.30 Uhr) steht beim FC Bayern ein öffentliches Training an. Am 6. Januar (18:00 Uhr) steigt das einzige Testspiel des Winters bei Red Bull Salzburg.