Nach Winter-Trip: Musiala meldet sich zu Wort

IMAGO/Mladen Lackovic

Jamal Musiala will mit dem FC Bayern in der zweiten Saisonhälfte angreifen

In der ersten Saisonhälfte präsentierte sich Jamal Musiala beim FC Bayern in absoluter Weltklasseform. Umso verdienter war seine Auszeit über die Feiertage, die der deutsche Nationalspieler in den USA verbrachte. Nun will er in München wieder angreifen.

Ohne näher definierte Ziele, aber mit "frischer Energie" ist Jamal Musiala aus seinem Nordamerika-Urlaub zurückgekehrt. Der 21-Jährige verbrachte Weihnachten mit seiner Familie in New York und feierte Silvester in einem Nachtclub in Miami.

"Es ging mir darum, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, mal abzuschalten. Aber auch darum, mal andere Sachen zu sehen", verriet Musiala auf der Bayern-Homepage: "Ich wollte mit frischer Energie wieder zurückkommen."

Von konkreten Neujahrsvorsätzen, wie etwa dem möglichen "Finale dahoam" im Sommer, hat Musiala bewusst abgesehen: "Ich habe gelernt, dass es besser ist, wenn man sich einfach vornimmt, im gesamten Spiel weitere Schritte nach vorne zu machen."

Stars des FC Bayern treffen sich am Big Apple

Neben den Festivitäten trainierte der bekennende Basketball-Fan unter anderem mit NBA-Star Jimmy Butler von den Miami Heat an seiner Präzision beim Wurf.

In New York verbrachte Musiala zudem einen Tag mit Teamkollege Michael Olise. "Michael hat gesagt, er kommt auch vorbei – also waren wir zusammen essen, haben uns einen Tag lang New York zusammen angesehen", erzählte der Unterschiedsspieler des FC Bayern.

Gemeinsam trafen sie den früheren NBA-Profi Carmelo Anthony.

Jamal Musiala beim FC Bayern vor richtungsweisenden Monaten

An der Säbener Straße stehen Musiala nun wegweisende Monate bevor. Sportlich steht der Gewinn der Meisterschaft im Vordergrund, auch das Königsklassen-Endspiel in der Allianz Arena ist ein Fernziel für den Edeltechniker und seine Mitspieler.

Hinzu kommt der andauernde Vertragspoker: Musialas Arbeitspapier beim FC Bayern läuft 2026 aus, der Rekordmeister will mit seinem Aushängeschild unbedingt verlängern. Bislang haben beide Seiten allerdings keine Einigung erzielt.