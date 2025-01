FSV Mainz 05 bindet Top-Talent langfristig

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne

Daniel Gleiber lief bereits für die Profis von Mainz 05 auf

Der Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 bekommt Zuwachs in seinem Profikader.

Daniel Gleiber, aktuell Kapitän im U23-Team der Rheinhessen, hat seinen ersten Lizenzspielervertrag unterschrieben. Der Kontrakt des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers, der 2020 vom FSV Frankfurt nach Mainz wechselte, läuft bis zum Jahr 2028.

"Daniel hat sich diesen Vertrag mit starken Leistungen in der U19, unter anderem in der Youth-League, sowie bei der U23 absolut verdient", wird Sportdirektor Niko Bungert in einer Mitteilung zitiert.

Gleiber stand in dieser Saison bereits mehrfach im Profikader und wurde beim 0:4 im DFB-Pokalspiel Ende Oktober gegen Bayern München eingewechselt.