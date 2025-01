FC Schalke 04 teilt zwei Transfer-Entscheidungen mit

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Lino Tempelmann (r.) verlässt wohl den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat am Tag der Abreise ins Winter-Trainingslager im türkischen Belek zwei Transfer-Entscheidungen mitgeteilt.

Vor dem Abgang vom Zweitligisten steht Mittelfeldspieler Lino Tempelmann. Der 25-Jährige ist laut Statement des FC Schalke 04 kurzfristig für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt worden. Für ihn reist Seok-ju Hong aus der Schalker U23 mit nach Belek.

Mit welchem Klub Tempelmann über einen Wechsel verhandelt, ließen die Königsblauen offen. Der "WAZ" zufolge soll es sich um einen Liga-Konkurrenten der Schalker handeln. Es gehe um ein Leih-Geschäft, so das gewöhnlich gut informierte Blatt.

Tempelmanns Vertrag auf Schalke, der gut dotiert sein soll, ist noch bis 2026 datiert. 2024/2025 kam er auch verletzungsbedingt bislang nur sporadisch zum Einsatz.

Mittelfeld-Talent Paul Pöpperl wird die Rückrunde zwar ebenfalls nicht in Königsblau verbringen, aber auch nicht bei seinem bisherigen Leih-Klub VVV-Venlo, wie der S04 ebenfalls verkündete.

Die Vereine und der 21 Jahre alte Mittelfeldakteur hätten sich dazu entschieden, die eigentlich bis Sommer geplante Leihe in die Niederlande abzubrechen und sie in der Rückrunde beim Drittligisten Viktoria Köln fortzusetzen, hieß es in der Mitteilung.

FC Schalke 04: Talent Pöpperl "glücklich" über Köln-Leihe

"Wichtig ist, dass Paul in seinem Alter möglichst viel Spielzeit auf einem guten Niveau erhält. Auch wenn er in Venlo auf 17 Einsätze kam und viel lernen konnte, war die Länge seiner Einsätze zuletzt nicht ausreichend", sagte Schalkes Kaderplaner Ben Manga. "Wir freuen uns, dass Paul in den kommenden Monaten in der Dritten Liga angreifen wird und wünschen ihm für die Rückrunde viel Erfolg."

"Mit Paul stößt ein junger Offensiv-Spieler zu uns, der auf Schalke mit einem Profivertrag ausgestattet ist und diese Saison für VVV-Venlo in der zweiten holländischen Liga 17 Einsätze gemacht hat", sagte Stephan Küsters, Sportlicher Leiter der Kölner.

"Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit mich bei Viktoria präsentieren zu können und möchte der Mannschaft mit möglichst vielen Scorern in der Rückrunde weiterhelfen", erklärte Pöpperl, der 2023 vom TSV Steinbach II in die Schalker U23 gewechselt war.