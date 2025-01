Verlängert Stiller? VfB-Sportvorstand reagiert

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Angelo Stiller spielt seit Sommer 2023 für den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart bastelt intensiv an einer Vertragsverlängerung mit Angelo Stiller. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zeigt sich bezüglich eines langfristigen Verbleibs des Nationalspielers optimistisch.

"Wir sind in guten Gesprächen und schon des Längeren in Gesprächen", bestätigte Wohlgemuth gegenüber "Sky".

"Wir wollen in der Öffentlichkeit natürlich keine Absichten breittreten, sondern wir gehen an die Öffentlichkeit, wenn es konkreter wird, wenn wir Ergebnisse zu vermelden haben - und das kann auch noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen", führte der 45-Jährige bezüglich der Verhandlungen mit Angelo Stiller aus.

Der zentrale Mittelfeldmann ist aktuell noch bis 2027 an den VfB Stuttgart gebunden. Stiller sei "einer unserer wichtigsten Spieler, ein absoluter Eckpfeiler", hob Wohlgemuth hervor. "Natürlich" sei es das Ziel, den 23-Jährigen langfristig in den eigenen Reihen zu halten, betonte der Kaderplaner des Champions-League-Teilnehmers.

Angelo Stiller avanciert beim VfB Stuttgart zum Leistungsträger

Stiller hatte sich Ende 2024 von seinem bisherigen Berater Pini Zahavi getrennt und bei der Agentur Sports360 von Volker Struth unterschrieben. "Volker und sein Projekt haben mich voll überzeugt", begründete der VfB-Star seinen Wechsel kürzlich im Gespräch mit "Sport Bild" und fügte hinzu: "Er hat viel vorzuweisen, und ich habe mich auf Anhieb mit ihm gut verstanden. Das war mir sehr wichtig."

Stiller war im Sommer 2023 von der TSG Hoffenheim zum VfB Stuttgart gewechselt. Unter seinem langjährigen Förderer Sebastian Hoeneß, der ihn bereits bei seinen vorherigen Stationen beim FC Bayern II sowie in Hoffenheim trainierte, avancierte der Spielmacher bei den Schwaben prompt zum Leistungsträger.

Inzwischen ist Stiller auch dreifacher Nationalspieler. Der VfB Stuttgart könnte mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung ein Zeichen setzen.