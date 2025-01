VfB-Boss Wohlgemuth deutet Wintertransfers an

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Fabian Wohlgemuth ist Sportvorstand beim VfB Stuttgart

Zuletzt musste sich der VfB Stuttgart immer wieder mit Verletzungsproblemen herumschlagen. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sprach nun über mögliche Verpflichtungen im Winter.

"Man muss einen Kompromiss finden", wird Fabian Wohlgemuth vom "kicker" zitiert. Dieser liege zwischen "Spielern, die sofort Spielwirksamkeit haben, oder einer langfristigen Kaderplanung".

Im Wintertransferfenster sei es zudem "herausfordernder" als im Sommer, passende Spieler unter Vertrag zu nehmen.

Mit dem aktuellen Kader des VfB Stuttgart ist Wohlgemuth grundsätzlich zufrieden. Dennoch könnte es noch Veränderungen geben. "Wir haben auch noch vier Wochen Zeit, um genau hinzuschauen. Das ist natürlich eine Frage des Timings. Die hohen Belastungen, die vielen Spiele finden jetzt statt", deutete der 45-Jährige an.

Ex-BVB-Talent vor Wechsel zum VfB Stuttgart?

Für die Offensive wurde zuletzt Jacob Bruun Larsen von der TSG 1899 Hoffenheim beim VfB gehandelt. Der Däne wurde als Ersatz für Deniz Undav (Muskelfaserriss) und El Bilal Touré (Fußbruch) ins Spiel gebracht.

Laut "Sky" besteht bereits eine mündliche Einigung zwischen dem 26-Jährigen und den Schwaben. Einige Details wie die Vertragslaufzeit seien allerdings noch zu klären. Außerdem sollen sich die Verantwortlichen des VfB und der TSG noch nicht auf eine Ablöse geeinigt haben.

Mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart würde Bruun Larsen an eine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Der Stürmer trug bereits in der Saison 2017/18 das Trikot der Schwaben, war damals in der Rückrunde von Borussia Dortmund ausgeliehen.

In der Defensive gab es zuletzt Gerüchte um Max Finkgräfe vom 1. FC Köln. Laut "kicker" ist der 20-Jährige aber wohl erst im Sommer eine Option.

Nach dem Leihabbruch von Frans Krätzig, den der FC Bayern nun an den 1. FC Heidenheim verliehen hat, ist beim VfB Stuttgart jedenfalls ein Kaderplatz frei.