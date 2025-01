Arminia Bielefeld an Lautern-Angreifer dran?

IMAGO/Fabian Kleer

Jannik Mause (r.) vom 1. FC Kaiserslautern ist bei Arminia Bielefeld im Gespräch

Als Tabellenvierter der 3. Liga verabschiedete sich Arminia Bielefeld in die Winterpause. Für die Ostwestfalen wäre in der Hinserie noch mehr drin gewesen, wären da nicht die anhaltenden Probleme in der Offensive. Gerade einmal 25 Treffer erzielte der Aufstiegskandidat. Abhilfe könnte ein Angreifer des 1. FC Kaiserslautern schaffen.

Mit André Becker, Julian Kania und Jeredy Hilterman verfügt Arminia Bielefeld über drei nominelle Mittelstürmer. Auf dem Papier ist der DSC damit bestens besetzt. Doch bei dem Trio lief es in der Hinrunde bislang höchstens mäßig. Die Folge: gerade einmal 25 Saisontore nach 19 Ligaspielen.

Hilterman und Becker sind bislang gänzlich ohne Drittliga-Treffer in dieser Saison. Kania verbuchte in seiner ersten Profisaison immerhin schon sechs Ligatore. Dass der ambitionierte Traditionsverein im Winter gerne offensiv nachlegen würde, überrascht daher wenig.

"Wir sind natürlich aktiv und in den Themen drin. Wir werden nichts Verrücktes machen und vor allem nichts, nur um was gemacht zu haben. Es muss auch passen", sagte Arminia-Sportchef Michael Mutzel zuletzt gegenüber der "Neuen Westfälischen".

Lautern-Angreifer Jannik Mause ein Thema bei Arminia Bielefeld?

Laut "RevierSport" ist der Drittligist auf der Suche nach passenden Verstärkungen bei Zweitligist 1. FC Kaiserslautern fündig geworden. Demnach gehören die Bielefelder zu den Klubs, die Interesse an Mittelstürmer Jannik Mause zeigen. Am Betzenberg kommt der ehemalige Ingolstädter nicht so zum Zug wie gewünscht.

Gerade einmal zwei Vorlagen in 352 Zweitliga-Spielminuten konnte der 26-Jährige in dieser Spielzeit bisher verbuchen. Bereits Anfang Dezember hatte die "Bild" über eine Winter-Flucht des Angreifers spekuliert, der im vergangenen Sommer für rund 650.000 Euro aus der Audi-Stadt nach Lautern kam. Eine Leihe soll demnach möglich sein.

Neben Arminia sollen auch weitere Vereine aus der 3. Liga an Mause dran sein. Namentlich geht aus dem "RevierSport"-Bericht nur der 1. FC Saarbrücken hervor.