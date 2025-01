Abschied im Sommer? Maza spricht über Hertha-Zukunft

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Wie lange bleibt Ibrahim Maza noch bei Hertha BSC?

In einer durchwachsenen Hinrunde gehörte Eigengewächs Ibrahim Maza zu den wenigen Lichtblicken bei Hertha BSC. Mit seinen guten Auftritten in der 2. Bundesliga hat das Berliner Eigengewächs das Interesse von europäischen Top-Klubs auf sich gezogen. Erst einmal will der Youngster mit dem Hauptstadtklub aber in die Bundesliga aufsteigen.

Zahlreichen Klubs wurde in der jüngeren Vergangenheit ein Interesse an Ibrahim Maza nachgesagt, der seinen Vertrag bei Hertha BSC erst im Sommer bis 2027 verlängert hat. Unter anderem der VfB Stuttgart, Atlético Madrid und Manchester City sollen an dem 19-Jährigen dran sein.

"Ich lese das manchmal und frage ab und zu mal meinen Berater, ob das stimmt. Da sind ja große Kaliber dabei. Es freut mich, wenn mich solche Mannschaften gut finden und an mir Interesse haben. Aber ich will erst mal so gut wie möglich spielen und mich entwickeln. Alles kommt zu seiner Zeit", gab sich Maza auf Nachfrage der "Bild" bescheiden.

Hertha BSC: Erst Aufstieg, dann Abflug?

Ein Winter-Abschied, den zuletzt auch Herthas Sportchef Benjamin Weber ausgeschlossen hatte, kommt für den Offensivspieler nicht in Frage. "Ich will mit Hertha aufsteigen. Das ist ein klares Ziel von mir. Und ich werde alles dafür tun, dass wir zusammen aufsteigen", stellte er klar und schob hinterher: "Dann schauen wir weiter."

Wird die Rückkehr ins deutsche Oberhaus gar zu einer Bedingung für einen längeren Verbleib am Olympiastadion? "Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Der Aufstieg wäre schon mal sehr schön. Ansonsten denke ich nicht darüber nach. Es ist immer noch knapp in der Liga, der Abstand nach oben ist nicht riesig. Wir können immer noch aufsteigen und ich versuche erst mal, mit Hertha dranzubleiben", so Maza.

Dafür bedarf es in der Rückrunde aber eine enorme Leistungssteigerung. Nach 17 Spieltagen stehen die Berliner nur auf Platz 12 der Tabelle.