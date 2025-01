Harte Matthäus-Kritik an Bayern-Star: "Nur noch Mitläufer"

IMAGO/Philippe Ruiz

Leroy Sané (2. v. l.) befindet sich beim FC Bayern aktuell nicht in Topform

Seit Monaten sucht Leroy Sané beim FC Bayern nach seiner Top-Form. Auch beim jüngsten 1:0-Auswärtserfolg in Gladbach zeigte der Offensivspieler, der aktuell um seine Zukunft in München spielt, keine gute Leistung. Lothar Matthäus findet deutliche Worte, was die Auftritte des deutschen Nationalspielers angeht.

Beim FC Bayern steht Leroy Sané nur noch bis zum Ende der laufenden Saison unter Vertrag. Ob der DFB-Star über den kommenden Sommer hinaus an der Säbener Straße bleibt, ist völlig offen. Fest steht bislang nur, dass der Flügelstürmer bei einer Verlängerung seines Arbeitspapiers wohl einiges an Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müsste.

"Er hat einen hochdotierten Vertrag und steht unter Beobachtung. Dass er diesen Vertrag nicht mehr bekommt, ist klar kommuniziert worden, aber andererseits weiß man um seine Fähigkeiten und es würde dem FC Bayern wehtun, wenn man ihn - wie auch andere - ablösefrei ziehen lassen müsste", ordnet Lothar Matthäus die Situation des 29-Jährigen in seiner "Sky"-Kolumne ein.

FC Bayern: Sané macht "gar nicht mehr den Unterschied"

Um sich für einen neuen Kontrakt zu empfehlen, erwartet der Rekordnationalspieler eine deutliche Leistungssteigerung von Sané.

"Er mir aktuell nicht das Gefühl, dass er diese Leichtigkeit hat, die er für sein Spiel braucht. Ich beobachte bei ihm wieder eine ganz andere Körpersprache. Diese Unzufriedenheit, dieses Meckern, diese Handbewegungen sind nicht das, was ich von ihm erwarte", so Matthäus weiter.

An den Leistungen, die der Ex-Schalker aktuell liefert, äußert der 63-Jährige klare Kritik: "Sané gibt mir zurzeit nicht die Argumente zu sagen, dass er den Unterschied ausmacht. Er macht gar nicht mehr den Unterschied aus, nicht einmal in jedem dritten Spiel", legte er den Finger in die Wunde: "Er ist momentan mehr ein Mitläufer und nicht mehr der Unterschiedsspieler, der er aufgrund seines Talents sein müsste."