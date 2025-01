So bewertet Patrick Helmes die Transfers des 1. FC Köln

unknown

Jusuf Gazibegovic verstärkt den 1. FC Köln in der Defensive

Der 1. FC Köln darf endlich wieder auf dem Transfermarkt agieren. Klub-Ikone und RTL-Experte Patrick Helmes blickt auf die ersten Winter-Zugänge des Klubs und bewertet die Aufstiegschancen der Kölner.

Seit Januar darf der Zweitligist 1. FC Köln erstmals wieder Transfers tätigen. Die Wechsel-Sperre der FIFA ist inzwischen abgelaufen bzw. juristisch zusammengebrochen (wenn auch sehr spät).

Als erster Zugang stand bereits Jusuf Gazibegovic für die Defensive fest. Der 24-Jährige kam von Sturm Graz an den Rhein. Sportchef Christian Keller hat nach längerem Hin und Her zwischen Effzeh und FC Sion zudem Joel Schmied für die Abwehr verpflichtet. Auch für die Abteilung Attacke will der Effzeh noch in der Winter-Transferperiode nachlegen.

RTL-Experte Patrick Helmes ist mit der Zwischenbilanz der ersten Transferphase nach der Sperre zufrieden. Die beiden ersten FC-Transfers bezeichnete er im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de als "interessante Personalien".

Effzeh behebt Schwachstelle

Nach der Transfer-Sperre sei die Hoffnung bei vielen groß, dass der Klub "Wahnsinns-Dinge" mache, so Helmes.

"Sie haben zwei gute Spieler geholt. Gazibegovic finde ich hinten rechts perfekt, weil dort einfach ein Schwachpunkt ist."

Jan Thielmann, der dort viel eingesetzt wurde, sei auf dieser Position als eigentlicher Stürmer fehl am Platz gewesen. "Und dann holt man einen aus Österreich, der Champions League erfahren ist, der ein super Alter hat, der Nationalspieler ist und demnach die Seite definitiv verstärken wird."

In Schmied sieht er eine weitere gute Alternative für die Innenverteidigung. Was ihn ausmacht: "Er hat Tempo, er ist auch Stammspieler", sagt Helmes. "Also beides keine Spieler, die einfach nur kommen, um mitzuspielen, sondern beide kommen, um direkt zu spielen."

Helmes sieht den 1. FC Köln ganz vorne

Mit den Kader-Verstärkungen will der Weihnachts-Meister auch am Ende der Saison oben stehen. Ziel der Domstädter ist der direkte Wiederaufstieg.

Helmes macht eine klare Ansage für die Rückrunde in der 2. Bundesliga:

"Der FC zieht durch. Sie haben einfach eine Entwicklung genommen. Am Anfang der Saison haben Sie gut Fußball gespielt und hatten wenig Ergebnisse", sagte der frühere Köln-Stürmer. "Mit der Umstellung auf Marvin Schwäbe im Tor ist Stabilität eingedrungen, auch mit der Dreierkette danach. Sie spielen stabil und vorne entscheiden sie individuell ihre Spiele. Und die zweite Liga ist so eng beisammen. Das ist für uns alle spannend, aber der FC geht vorneweg."