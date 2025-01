Wilde Gerüchte um neues Bayern-Angebot für Davies

IMAGO/Mladen Lackovic

Ob Davies beim FC Bayern bleibt, ist immer noch unklar

Der Poker um die Zukunft von Alphonso Davies ist immer noch nicht entschieden, steuert aber unweigerlich auf die Ziellinie zu. Um den Außenverteidiger von einem Verbleib zu überzeugen, greift der FC Bayern laut einem Bericht in Spanien deutlich tiefer in die Tasche als bisher angenommen wurde. Bei Real Madrid sind sie deswegen aber nicht besorgt.

FC Bayern oder doch Real Madrid? Zwischen den beiden Fußball-Giganten muss sich Alphonso Davies in den kommenden Wochen entscheiden. Auf welche Seite die Münze am Ende fällt, ist immer noch nicht abzusehen.

Laut "Marca"-Angaben haben die Münchner dem Kanadier zuletzt nochmal ein deutlich verbessertes Angebot vorgelegt. Die spanische Sportzeitung behauptet, dass Davies im Fall einer Unterschrift zum bestbezahlten Bayern-Star nach Harry Kane werden könnte. Das wiederum wäre gleichbedeutend mit einem Gehalt um die 20 Millionen Euro.

Diese Zahl konnte von deutschen Medien zuletzt indes nicht bestätigt werden. Hier hieß es stets, dass der deutsche dem Rekordmeister dem 24-Jährigen lediglich zwischen 14 und 15 Millionen Euro bietet. Eine Summe, die angesichts des selbst auferlegten Sparkurses deutlich realistischer erscheint.

Bessert der FC Bayern sein Angebot noch nach?

Offensichtlich ist, dass sich das Davies-Lager mit der vorliegenden Bayern-Offerte immer noch nicht zufrieden gibt und gerne nachverhandeln würde. In wie weit die Verantwortlichen des Rekordmeisters dazu noch breit sind, ist nicht klar. Großartig nachlegen werden sie dem Vernehmen nach aber nicht.

Wie auch immer das Münchner Angebot am Ende ausfällt: Laut "Marca"-Bericht bietet Real Madrid dem Linksverteidiger deutlich weniger Geld. Eine genaue Summe nennt das Blatt jedoch nicht. Trumpf der Königlichen ist unter anderem eine Handgeld-Zahlung, die bei einem ablösefreien Transfer in der Regel fällig wird. Hier winken Davies zusätzliche Millionen, die es aus München nicht geben würde.

Die Real-Bosse sind dem Bericht zufolge immer noch zuversichtlich, den Davies-Transfer eintüten zu können. Der Vertrag liegt bereits seit vergangenem Sommer unterschriftsreif in der Schublade. Auch eine Zusage soll der spanische Spitzenklub vom Kanadier bereits bekommen haben. An diese, so sieht es aktuell aus, könnte sich Davies am Ende aber womöglich doch nicht halten.