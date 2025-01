Italien-Quintett heiß auf VfB-Star Demirovic?

IMAGO/Julia Rahn

Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart soll vor allem in Italien Bewunderer haben

Für mehr als 20 Millionen Euro sicherte sich der VfB Stuttgart im Sommer die Dienste von Stürmer Ermedin Demirovic. Der Neuzugang legte einen starken Start hin und erzielte sieben Tore in zwölf Ligaspielen - dann setzte eine Flaute ein. Vor allem in der italienischen Serie A soll der 26-Jährige dennoch Bewunderer haben.

Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart soll das Interesse von gleich fünf Klubs aus der italienischen Serie A geweckt haben. Das berichtet Transfer-Journalist Ekrem Konur.

Demnach haben die AS Rom, die AC Florenz, die SSC Neapel, Juventus Turin und die AC Mailand ihre Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt. Nähere Informationen hält Konur allerdings nicht parat, unklar ist somit auch, ob ein Klub schon einen Vorstoß im Winter wagen könnte.

Der in Hamburg geborene bosnische Nationalspieler war in seiner Karriere bereits in Spanien, Frankreich und der Schweiz aktiv, ehe er 2020 nach Deutschland zurückkehrte und beim SC Freiburg anheuerte. Seine beste Saison legte Demirovic 2023/24 im Trikot des FC Augsburg hin, als er in der Bundesliga 15 Tore erzielte und zehn weitere auflegte. Für den VfB Stuttgart Grund genug, im Sommer 2025 tief in die Tasche zu greifen.

VfB Stuttgart dürfte nur schwer von einem Abschied zu überzeugen sein

Klar dürfte daher sein, dass die Schwaben ihren Offensiv-Star überhaupt nur dann ziehen lassen dürften, wenn ein möglicher Abnehmer mit einer extrem verführerischen Offerte um die Ecke kommt. Immerhin endet Demirovics Vertrag erst Ende Juni 2028, die bisherige Ausbeute des Rechtsfußes gibt zudem eigentlich wenig Anlass zur Kritik - auch wenn der Stürmer selbst zuletzt haderte.

"Natürlich geht so was nicht spurlos an mir vorbei, wenn ich einen Elfmeter verschieße und dann zwei, drei Hochkaräter nicht reinmache", erklärte Demirovic unlängst im "kicker". Er erwarte selbst von sich, dass er Tore schieße.