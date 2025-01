ManCity und SGE einigen sich auf Marmoush-Transfer

Bildmontage/X

Omar Marmoush wechselt von Eintracht Frankfurt zu Manchester City

Das Heimspiel gegen den BVB am Freitagabend (20:30 Uhr) wird Omar Marmoush verpassen, denn Eintracht Frankfurt und Manchester City haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten mittlerweile auf einen Transfer des Angreifers verständigt. Der vielbeachtete Deal dürfte zeitnah fixiert werden.

Eines der größten Themen des Wintertransferfensters neigt sich dem Ende zu: Wie RTL/ntv und sport.de erfahren haben, steht Omar Marmoush unmittelbar davor, bei Manchester City einen Fünfjahresvertrag zu unterschreiben.

Nach übereinstimmenden Informationen der Transfer-Experten Sacha Tavolieri und Fabrizio Romano sowie einer Meldung des für gewöhnlich bestens unterrichten Portals "The Athletic" haben sich Eintracht Frankfurt und der englische Spitzenklub mittlerweile mündlich auf einen Transfer des Angreifers geeinigt. Auch "Sky" vermeldete am Donnerstagabend, dass der Wechsel auf der Zielgerade sei.

Gemunkelt wird, dass Marmoush schon am Freitag in Richtung England fliegt, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und sich dann das ManCity-Trikot überzustreifen.

Zwischen dem 25-jährigen Ägypter und den Cityzens soll bereits seit einigen Tagen eine grundsätzliche Übereinkunft bestehen.

Eintracht Frankfurt kassiert Mega-Summe für Marmoush

Die Unterschrift unter den genannten Fünfjahresvertrag gilt nur noch als Formsache.

Die Ablösesumme für den aktuell zweitbesten Torjäger der Fußball-Bundesliga-Saison 2024/25 wird dem Vernehmen nach bei mehr als 70 Millionen Euro liegen, hinzu kommen die mittlerweile branchenüblichen Boni, womit sich das Gesamtpaket schnell auf 80 Millionen Euro erhöhen dürfte. Jene Summe, die die SGE sich wohl vorgestellt hat.

Passend dazu hatte "Bild" zuletzt berichtet, dass die SGE dem Stürmer in einem persönlichen Gespräch zugesagt habe, dass man seinen Wechsel zu einem Welt-Klub nicht wegen ein paar Millionen Euro Ablöse verhindern wolle. Diese Vereinbarung habe man getroffen, weil Marmoush bereits im Sommer den Schritt in die Premier League gehen wollte.

Damals hatten Nottingham Forest und der FC Fulham starkes Interesse am 25-Jährigen gezeigt. Laut dem Boulevard-Blatt überzeugte man Marmoush von einem Verbleib, indem man ihm eine Weiterentwicklung in Aussicht stellte, die ihn in die Notizbücher weitaus größerer Vereine bringen sollte. Dieser Plan ging nun ganz offensichtlich voll und ganz auf.

Marmoush wird damit zum zweitteuersten Abgang der Hessen nach Randal Kolo Muani werden, der im Sommer 2023 für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselte.