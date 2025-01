Gladbach-Abschied im Winter? Neuhaus trifft Entscheidung

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Florian Neuhaus will Gladbach nicht verlassen

Bei Borussia Mönchengladbach kommt Florian Neuhaus nur noch sporadisch zum Einsatz. In den Planungen von Cheftrainer Gerardo Seoane spielt der Kreativspieler seit Monaten nur noch eine untergeordnete Rolle. An einen Winter-Abschied denkt der ehemalige deutsche Nationalspieler aber wohl dennoch nicht.

In dieser Saison brachte es Florian Neuhaus erst auf sechs Pflichtspieleinsätze für Borussia Mönchengladbach. Bei den Partien gegen den FC Bayern und VfL Wolfsburg schmorte der 27-Jährige über 90 Minuten auf der Bank. Trotz Rückstandes und fehlender offensiver Durchschlagskraft, kam der Mittelfeldspieler nicht zum Einsatz.

"Er ist ein Kaderspieler, der die Chance hat, im täglichen Training auf sich aufmerksam zu machen. Er steht im Konkurrenzkampf mit mehreren Spielern auf der Zehn. Diesen Konkurrenzkampf wollten wir", wird Cheftrainer Gerardo Seoane zu der aktuellen Situation des ehemaligen Düsseldorfers von "Bild" zitiert.

Neuhaus denkt nicht an Gladbach-Abschied

Der ehemalige Nationalspieler, der in der Vergangenheit zehnmal für die DFB-Auswahl auf dem Platz stand, werde seine Chance noch bekommen, so der Schweizer: "Sein Verhalten und sein Umgang mit der Situation ist absolut professionell. Es ist okay, dass er unzufrieden ist. Dafür braucht es kein Gespräch. Es liegt an ihm, bestmöglich zu performen – und bereit zu sein, wenn es eine Chance gibt."

Und auch der Kreativspieler selbst wolle die Herausforderung am Niederrhein unbedingt annehmen, so die "Bild". Eine Blitz-Flucht in der Winter-Transferperiode sei für den gebürtigen Landsberger daher kein Thema, heißt es. Neuhaus fühle sich der Boulevardzeitung zufolge bei den Fohlen trotz geringer Einsatzzeit sehr wohl.

Daher wolle sich der zentrale Mittelfeldakteur in der Rückrunde mit guten Leistungen für mehr Einsatzzeit empfehlen. Das Arbeitspapier von Neuhaus in Gladbach ist noch bis 2027 datiert.