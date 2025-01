Magdeburg feiert irres Comeback in Elversberg

IMAGO/Sebastian Bach

1. FC Magdeburg dreht die Partie in Elversberg - und wie!

Im Verfolgerduell bei der SV Elversberg hat der 1. FC Magdeburg ein starkes Comeback gefeiert und den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft.

Das Team von Trainer Christian Titz nutzte eine lange Überzahl eiskalt aus und verwandelte einen Zwei-Tore-Rückstand noch in einen 5:2 (0:2)-Sieg. Das beste Auswärtsteam liegt damit hinter dem Hamburger SV nun auf Platz zwei.

Luca Schnellbacher (3.) und Lukas Petkow (26.) trafen beim Rückrundenauftakt zur vermeintlich beruhigenden Führung der Saarländer. Ein Platzverweis von Frederic Schmahl nach einer Notbremse (44.) veränderte jedoch das Spiel komplett. Matchwinner der Gäste war Martijn Kaars (46.,/70./90.+1) mit drei Toren. Zudem trafen Xavier Amaechi (77) und Mohammed El Hankouri (82., Foulelfmeter).

In der Arena an der Kaiserlinde begannen die Gastgeber stark, gleich die erste Chance brachte die Führung durch Schnellbacher. Magdeburg zeigte sich unbeeindruckt, scheiterte aber mehrmals am stark parierenden Elversberger Schlussmann Nicolas Kristof. Elversberg legte dann nach, schwächte sich kurz vor der Pause aber selber.

In Überzahl drehte Magdeburg auf. Nach dem schnellen Anschlusstreffer spielten fast nur noch die Gäste. Ihre Überlegenheit nutzten sie zu vier weiteren Toren.