Ex-Trainer sieht verpasste Schalke-Chance

IMAGO/Michael Taeger

Der FC Schalke 04 verpasste einen Sieg bei Eintracht Braunschweig

Der FC Schalke 04 ist in der 2. Bundesliga mit einem torlosen Remis bei Eintracht Braunschweig in die Rückrunde gestartet. Ex-Trainer Peter Neururer sieht in dem Ergebnis eine verpasste Chance.

Der FC Schalke 04 habe den "Schritt, möglicherweise in den Bereich der Träumereien zu kommen, leider verpasst", analysierte Peter Neururer das 0:0 gegen Eintracht Braunschweig in seiner Kolumne für das Portal "wettfreunde.net". Die Königsblauen hatten ab der 67. Minute sogar in Überzahl gespielt.

Die Punkteteilung sei "eigentlich gar kein schlechtes Ergebnis, für Braunschweig eigentlich sogar weniger gut als für Schalke", erinnerte Neururer an die Tabellenkonstellation in der 2. Bundesliga. Der Revierklub (21 Punkte) rangiert als 13. sieben Zähler vor der Abstiegszone, Eintracht Braunschweig (17) ist Vorletzter.

"Aber Schalke 04 ist unglaublich ambitioniert. Der eine oder andere träumte schon, nach den letzten Spielen. Übrigens, Schalke 04 ist seit vier Spielen ungeschlagen, aber nach den letzten Spielen träumte man schon davon, möglicherweise wieder oben angreifen zu können. Das ist erst mal aufgeschoben", befand Neururer.

Richtungsweisendes Heimspiel für den FC Schalke 04

Der langjährige Trainer blickte gleichzeitig voraus: "Am nächsten Wochenende kommen die Nürnberger, die gegen Karlsruhe gewonnen haben, nach Schalke. Freundschafts-Treffen, allerdings um ganz, ganz wichtige Punkte."

Der Club um Cheftrainer Miroslav Klose ist nach den ersten 18. Spieltagen mit 25 Punkten Elfter. Die Königslauen könnten dem 1. FC Nürnberg mit einem Heimerfolg im direkten Duell (Samstag, 13 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) auf die Pelle rücken.

Der Schalker Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt inzwischen aber auch schon zehn Punkte. Der Hamburger SV, 1. FC Magdeburg und 1. FC Köln haben aktuell jeweils 31 Zähler auf dem Konto.