Medien: BVB kassiert Transfer-Absage aus England

IMAGO/MI News

Julio Enciso wird nicht zum BVB wechseln

Um doch noch die sportliche Kehrtwende zu schaffen, will Borussia Dortmund den Kader im laufenden Transferfenster auf mehreren Positionen verstärken. Bei einem möglichen Neuzugang hat der BVB aber offenbar inzwischen eine Absage kassiert.

Dem Portal "fussballtransfers.com" zufolge ist Borussia Dortmund bei Brighton & Hove Albion mit einer Offerte für Offensivspieler Julio Enciso abgeblitzt. Die Schwarz-Gelben hatten demnach die Hoffnung, den 20-Jährigen für den Rest der Saison auszuleihen.

Für den Klub von Teammanager Fabian Hürzeler sei dies aber keine Option gewesen. Brighton wolle den Spieler nur innerhalb Englands verleihen, heißt es. Medienberichten zufolge sollen sich auch Ipswich Town und Leicester City aus der Premier League um den Tempo-Dribbler bemühen.

Enciso war im Sommer 2022 für rund zwölf Millionen aus seiner Heimat Paraguay zu Brighton gewechselt. Seitdem kam er selten über die Rolle des Jokers hinaus. In der laufenden Saison steht er bei zwölf Einsätzen in der Premier League - davon aber nur zwei von Beginn an.

Der Youngster von Brighton ist derzeit nicht der einzige Spieler aus England, mit dem sich der BVB beschäftigt. Auch bei den Chelsea-Stars Renato Veiga und Carney Chukwuemeka schaut man bei den Westfalen anscheinend genau hin.

BVB buhlt wohl um zwei Chelsea-Stars

Veiga könnte als vielseitiger Abwehrspieler die personellen Probleme in der Viererkette beheben.

Chukwuemeka gilt derweil als Wunschspieler von Nuri Sahin für das zentrale Mittelfeld. Gerade dort soll der BVB die größte Baustelle ausgemacht haben.

Mit Veiga soll sich Dortmund bereits einig sein. Die Gespräche zwischen den Klubs laufen aber anscheinend noch. Chelsea fordere fünf bis sechs Millionen Euro für eine Leihe, hieß es jüngst bei "Sky". Der BVB habe bislang zwischen 2,5 und drei Millionen Euro geboten.

Auch bei Chukwuemeka ist die genaue finanzielle Ausgestaltung einer möglichen Leihe noch unklar. Fest steht aber wohl, dass der BVB auf eine Kaufoption verzichten würde, weil der 21-Jährige ohnehin nicht finanzierbar wäre.