Eintracht Frankfurt muss auf Ebimbe verzichten

IMAGO/Philipp Szyza

Éric Junior Dina-Ebimbe (l.) fehlt Bundesligist Eintracht Frankfurt vorerst

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Junior Dina Ebimbe verzichten.

Wie die Hessen am Mittwoch auf X mitteilten, hat der französische Mittelfeldspieler nach einem Schlag auf die Wade im Training am Dienstag eine starke Muskelquetschung sowie einen kleinen Riss der oberflächlichen Muskulatur erlitten.

Der 24-Jährige fehlt somit beim Europa-League-Spiel am Donnerstag (21:00 Uhr/RTL) gegen Ferencvaros Budapest sowie am Sonntag in der Bundesligapartie bei der TSG Hoffenheim.

Ebimbe kommt für den Tabellendritten in der aktuellen Spielzeit erst auf elf Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte er zwei Tore, jeweils in der Europa League. Der Franzose gilt bei der SGE im laufenden Transferfenster - ein passendes Angebot vorausgesetzt - als Verkaufskandidat.