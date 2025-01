Droht die "Schande von Stuttgart"?

IMAGO/Jan Huebner

Dem VfB Stuttgart winkt das Weiterkommen in der Champions League

Nach dem 3:1-Erfolg bei Slovan Bratislava darf der VfB Stuttgart auf den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League hoffen. Die letzte Partie der Ligaphase gegen Paris Saint-Germain birgt aber eine ganz besondere Brisanz.

Denn: Im Falle eines Unentschieden stünden sowohl der VfB Stuttgart als auch PSG in den Playoffs der Königsklasse - zumindest, wenn es bei der Partie von Dinamo Zagreb gegen den AC Milan nicht zu einem mittelgroßen Fußball-Wunder kommt, die Kroaten den italienischen Vertreter mit sieben Toren Unterschied schlagen und so noch am VfB vorbeiziehen.

Erinnerungen werden wach an die "Schande von Gijón", als sich die deutsche und die österreichische Nationalmannschaft in der Vorrunde bei der WM 1982 in Spanien auf einen Nichtangriffspakt einigten und so beide weiterkamen. Droht jetzt also die "Schande von Stuttgart"?

Große Sorgen müssen sich die Fußball-Fans in ganz Europa sicherlich nicht machen. Sogar nach dem souveränen Erfolg in Bratislava war man im Lager des VfB Stuttgart nicht vollends zufrieden.

VfB Stuttgart: Deniz Undav sieht "viel Luft nach oben"

Torjäger Deniz Undav legte seinen Finger in die Wunde. "Wir haben 199 Chancen. Wir machen leider kein drittes Tor. Sehr, sehr viele Situationen, die wir, wenn wir die besser ausspielen, statt 199 299 Chancen haben können. Daran müssen wir arbeiten", sagte der Nationalspieler nach der Partie bei "DAZN".

Doppelpacker Jamie Leweling hatte die Schwaben früh mit 2:0 in Führung (11./36.) gebracht. Idjessi Metsoko (85.) verkürzte spät in der Partie kurzzeitig für Bratislava, dann stellte Fabian Rieder (87.) den Endstand her.

"In der zweiten Halbzeit war unser Spiel einfach zu statisch, hatte ich das Gefühl. Wir hätten viel mehr kurz und dann lang gehen müssen und mit langen Bällen arbeiten müssen", erklärte Undav. Gerade in der Chancenverwertung des VfB erkannte er noch "viel Luft nach oben".

Nach jetzigem Stand würden die Stuttgarter in den Champions-League-Playoffs auf Aston Villa oder die AS Monaco treffen. Die Partien, die dem Achtelfinale vorgeschaltet sind, finden am 11. und 12. Februar statt.