Schock-Diagnose für HSV-Star

Bakery Jatta fällt beim HSV verletzt aus (Symbolbild)

Nach dem 1:0-Heimsieg im Topspiel gegen den 1. FC Köln und der damit zurückeroberten Tabellenführung in der 2. Bundesliga war die Stimmungslage beim Hamburger SV zum Wochenstart noch äußert positiv. Der Stimmungskiller folgte am Mittwoch, als sich Flügelspieler Bakery Jatta im HSV-Mannschaftstraining verletzte.

Ohne Einwirkung eines Gegenspielers bliebt der 26-Jährige während der Übungseinheit am Mittwoch im Rasen hängen und schrie sofort laut auf. Wenig später ging es für Bakery Jatta zu Untersuchungen ins Universitäts-Krankenhaus in Hamburg-Eppendorf.

Am späteren Abend kam dann die Schock-Diagnose für den Stammspieler, der beim Heimsieg gegen Köln noch in der HSV-Startelf gestanden hatte: Jatta hat bei dem Trainingsunfall einen Riss des Syndesmosebands sowie weiterer Bänder erlitten.

Die Verletzung bedeutet "Bild"-Informationen zufolge nicht weniger als das Saison-Aus für den Nationalspieler Gambias.

Der Offensivspieler wird damit sein Verletzungspech der laufenden Spielzeit nicht mehr los und muss an die Saison 2024/2025 nun wohl vorzeitig einen Haken machen. Kurz nach Saisonstart hatte sich Jatta schon einmal eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und war mit einem Bänderriss wochenlang ausgefallen.

Jatta hat noch bis 2029 Vertrag beim Hamburger SV

Nun also die zweite Verletzung für den Rechtsaußen, die ihn wohl monatelang zum Zuschauen zwingen wird. In der laufenden Zweitliga-Spielzeit hatte Jatta in acht der 18 Partien für seinen Hamburger SV auf dem Rasen gestanden, ein Treffer gelang ihm dabei aber nicht.

Jatta kam bereits vor über acht Jahren zum HSV, ist neben Keeper Tom Mickel mittlerweile der dienstälteste Profi im Kader der Rothosen.

Zuletzt war er noch mit einer Ausleihe zum VfL Bochum in die Bundesliga in Verbindung gebracht worden. Nun folgte die Schock-Nachricht rund um den Rechtsfuß, der in Hamburg noch langfristig bis 2029 unter Vertrag steht.