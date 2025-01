Hamann übt deutliche Kritik am Bayern-Plan mit Tel

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Mathys Tel ist beim FC Bayern nur Ersatz

Die Hoffnungen des FC Bayern, in dieser Saison vor heimischen Fans im Champions-League-Finale zu stehen, haben am Mittwoch einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Kritik prasselt nach dem 0:3 bei Feyenoord auch von TV-Experte Dietmar Hamann ein. Der versteht die aktuelle Kaderplanung der Münchner nicht.

Dietmar Hamann hat Bedenken über den Umgang mit Mathys Tel beim FC Bayern geäußert. Der junge Franzose kommt unter Cheftrainer Vincent Kompany kaum zum Zug, bei der Pleite in Rotterdam musste er erneut über die gesamte Spieldauer auf der Bank bleiben.

"Tel wurde für viel Geld als Versprechen für die Zukunft geholt. Vor vier Wochen hieß es, die Bayern hätten einen Plan mit ihm, und dann werden in Rotterdam fünf Spieler eingewechselt, aber Tel nicht!", wunderte sich der Ex-Nationalspieler bei "Sky".

Der einstige Münchner führte aus: "Wenn er in so einem Spiel nicht eingewechselt wird, wann dann?"

Kane und Nkunku zusammen beim FC Bayern? Hamann zweifelt

Zudem stellt Hamann die Frage in den Raum, warum der FC Bayern "einen Stürmer, der kaum spielt", überhaupt behalten will. Und warum mache man in München nicht "den Platz frei für einen anderen?" Dabei spielte der TV-Experte auf die jüngsten Gerüchte um den ehemaligen Leipziger Christopher Nkunku an, der angeblich mit einem Abschied vom FC Chelsea liebäugelt.

Hamann meint: "Wenn du einen Nkunku bekommen kannst, musst du es versuchen, er ist ein herausragender Spieler." Zuletzt hieß es allerdings, dass die Londoner angeblich rund 75 Millionen Euro Ablöse fordern - zu viel für den deutschen Rekordmeister.

Vorerst müsse der FC Bayern allerdings klären, was dann mit Harry Kane passiere, so Hamann: "Die Frage wäre dann allerdings, was mit Kane passiert, denn Nkunku würde sich nicht als Backup auf die Bank setzen. Zusammenspielen könnten sie wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass du zwei Stürmer dieser Klasse im Team haben kannst."