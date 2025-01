Verwirrung um Not-Transfer des FC Schalke 04

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Sebastian Andersson wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Wegen des längerfristigen Ausfalls von Emil Höjlund könnte der FC Schalke 04 im Angriff noch einmal nachlegen. Ob ein ehemaliger Profi des 1. FC Köln wirklich ein Thema ist, ist allerdings unklar.

Die "Ruhr Nachrichten" zumindest nennen Sebastian Andersson als "Backup"-Kandidaten der Knappen.

Für den 1. FC Köln hatte der 1,90 Meter große Mittelstürmer zwischen 2020 und 2023 in 47 Pflichtspielen acht Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. In Deutschland kickte der Schwede außerdem noch beim 1. FC Kaiserslautern, bei Union Berlin sowie zuletzt beim 1. FC Nürnberg, wo sein Vertrag im vergangenen Sommer nicht verlängert wurde. Andersson wäre also ablösefrei zu haben.

Aber ist er beim FC Schalke 04 wirklich ein Thema? Laut "WAZ" nicht. Die Königsblauen hätten einen neuen Mann für die Abteilung Attacke zwar ganz oben auf ihrem Winter-Einkaufszettel. Andersson befinde sich jedoch nicht darauf, heißt es.

"Wir alle wollen, dass noch ein oder zwei Spieler hinzukommen. Aber wir müssen noch ein wenig Geduld haben", sagte S04-Trainer Kees van Wonderen am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Spiel gegen Nürnberg am Samstag (13:00 Uhr).

Wenig Transfer-Bewegung beim FC Schalke 04

Bislang sind die Schalker Transfer-Aktivitäten in diesem Winter sehr überschaubar. Torhüter Ron-Thorben Hoffmann kehrte zunächst auf Leihbasis zu seinem Ex-Verein Eintracht Braunschweig zurück, der vereinslose Loris Karius wurde im Gegenzug verpflichtet. Zudem verließen Bryan Lasme (Grasshoppers Club Zürich) und Lion Tempelmann (ebenfalls Braunschweig) den Klub auf Leihbasis.

Die Leihe von Mittelfeld-Talent Paul Pöpperl zu VVV-Venlo wurde abgebrochen, er wurde zunächst an Drittligist Viktoria Köln weitergereicht.

Schalke hatte zum Rückrunden-Auftakt in der 2. Bundesliga einen sportlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim Tabellen-17. Braunschweig kamen die Gelsenkirchener nicht über ein 0:0 hinaus.