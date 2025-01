Trotz Mega-Vertrag: Wilde Gerüchte um Erling Haaland

IMAGO/David Blunsden

Erling Haaland hat bis 2034 bei Manchester City unterschrieben

Vor rund zwei Wochen hat Erling Haaland seinen Vertrag bei Manchester City bis 2034 (!) verlängert. Dennoch reißen die Gerüchte um den ehemaligen BVB-Star nicht ab.

Für neuneinhalb Jahre hat sich Erling Haaland zu Manchester City bekannt und einen Vertrag bis 2034 unterschrieben.

Bezüglich einer möglichen Ausstiegsklausel gibt es widersprüchliche Berichte. "The Athletic" zufolge soll keine Klausel verankert worden sein.

Nach Informationen von Transfer-Insider Fabrizio Romano hat Haaland hingegen sehr wohl eine Ausstiegsklausel, welche ab 2029 gültig sein soll. Interessenten müssten dann aber offenbar eine "sehr hohe Summe" zahlen, schrieb der italienische Journalist bei X.

Laut dem Portal "fichajes.net" ruft das offenbar drei potenzielle Interessenten auf den Plan. Demnach sind Real Madrid, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona an einer Verpflichtung Haalands interessiert.

Der norwegische Stürmer habe sich ein Schlupfloch in seinem XXL-Vertrag zusichern lassen, dass es ihm erlaubt, die Kontrolle über seine Zukunft zu behalten und ManCity eines Tages auf eigenen Wunsch hin zu verlassen. Wann dieser Zeitpunkt eintreten könnte, oder wie hoch die dann fällige Ablöse wäre, wird nicht verraten.

Weiter heißt es, dass es wahrscheinlich ist, dass Haaland die Sky Blues in den kommenden Jahren verlassen und eine neue Herausforderung suchen könnte.

Haaland schon lange bei Real Madrid gehandelt

Der 24-Jährige war 2022 für rund 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Cityzens gewechselt. Haaland feierte mit dem Team von Coach Pep Guardiola bereits große Erfolge - darunter zwei englische Meisterschaften sowie den Gewinn der Champions League.

Haaland wird am Ende seines neuen Vertrags im Sommer 2034 schon 34 Jahre alt sein. Der norwegische Superstar wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Real Madrid in Verbindung gebracht.