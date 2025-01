Bericht: Tel-Forderung vor Treffen mit Bayern-Bossen

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Verlässt Mathys Tel den FC Bayern noch im Winter

Um Mathys Tel und dessen Zukunft gibt es dieser Tage zahlreiche Spekulationen: Bleibt der Angreifer beim FC Bayern oder wird er gar im Winter noch verliehen? Viel hängt wohl von einem Treffen ab, das offenbar noch in dieser Woche stattfinden soll.

Wie die Münchner "tz" und "fussball.news" übereinstimmend berichten, könnten sich in den kommenden Tagen beim FC Bayern wichtige Weichen für die Zukunft von Mathys Tel stellen. Schon länger wird der Angreifer mit einem Wechsel auf Zeit in Verbindung gebracht, könnte er doch an anderer Stelle wichtige Spielminuten sammeln.

Im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de hatte zuletzt der frühere Bundesliga-Stürmer Patrick Helmes dem 19-jährigen Tel zu einer Luftveränderung geraten. "Er hat eine riesen Veranlagung, aber er muss einfach spielen", betonte Helmes.

Laut "tz" und "fussball.news" soll jedenfalls noch in dieser Woche ein Treffen zwischen dem Lager des Spielers und den Verantwortlichen des FC Bayern angesetzt sein.

Dort soll Tel demnach mögliche Bedingungen für eine Leihe stellen und gleichzeitig schon im Vorfeld einen klaren Plan der FCB-Bosse gefordert haben, der besagt, wie es für ihn in München langfristig weitergehen kann.

In der bayerischen Hauptstadt hat Tel noch einen Vertrag, der langfristig bis Mitte 2029 datiert ist. Eines ist allerdings offenbar schon klar: Zum FC Chelsea soll es in diesem Winter nicht auf Leihbasis gehen. Nach "tz"-Informationen ist Tel nicht an einem Wechsel nach London interessiert, weil er dort keine idealen Entwicklungschancen sieht.

FC Bayern oder Leihe: Was will Tel?

Bereits Anfang Januar soll Tel ein Gespräch mit Bayern-Coach Vincent Kompany gehabt haben, in dem er damals eigentlich verdeutlichte, sich in 2024/25 beim deutschen Rekordmeister durchbeißen zu wollen.

Vielfach wird allerdings spekuliert, dass sich der Stürmer - der am Wochenende beim 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg zum dritten Mal in Folge (zweimal Bundesliga, einmal Champions League) die komplette Spielzeit über auf der Bank saß - noch umentscheiden könnte.

Transfer-Guru Fabrizio Romano verkündete jüngst, dass die Situation von Tel beim FCB noch einmal diskutiert werden wird. Gleich sieben Klubs sollen laut Romano an Tel interessiert sein, ohne konkrete Abnehmer zu nennen (vom FC Chelsea mal abgesehen). Thema war Tel in der jüngeren Vergangenheit allerdings unter anderem schon bei Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und FC Stade Rennes.

Auch "Sky" deutete kürzlich an, dass Tel sein Wechsel-Veto noch ablegen könnte. Möglicherweise nach dem Gespräch, das nun angeblich zeitnah stattfinden soll. Das Winter-Transferfenster schließt am 3. Februar um 20 Uhr deutscher Zeit.