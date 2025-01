Verwirrung um BVB-Interesse an Ralf Rangnick

IMAGO/Joeran Steinsiek

Ist Ralf Rangnick doch kein Trainer-Kandidat beim BVB?

Die Suche von Borussia Dortmund nach einem Nachfolger für den vor knapp einer Woche entlassenen Nuri Sahin gestaltet sich weiter schwierig. Am Dienstag wurde der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick mit dem BVB in Verbindung gebracht. An dem kolportierten Interesse ist offenbar nicht dran.

Wer wird neuer Trainer von Borussia Dortmund? Diese Frage kann - Stand jetzt - noch nicht beantwortet werden. Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac wird als einer der heißesten Kandidaten auf das Sahin-Erbe gehandelt. "Sky" brachte zudem unlängst auch Ralf Rangnick mit dem BVB in Verbindung.

Am Montag sollen die Bosse der Westfalen bei dem Trainer der Nationalmannschaft Österreichs gewesen sein, um mit ihm über ein Engagement in der Ruhrpottmetropole zu sprechen. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sowie Klub-Boss Hans-Joachim Watzke saßen in dem Privatflieger. Neuer Trainer wird Rangnick aber wohl nicht.

BVB dementiert Interesse an Ralf Rangnick

Der "kicker" bestätigte am frühen Dienstagabend, zwar dass die BVB-Verantwortlichen zwar bei dem ehemaligen Schalke-Coach zu Gast waren, ein Kandidat auf den offenen Trainerposten sei der 66-Jährige aber nicht. Auf Nachfrage der "Bild" erklärte Borussia Dortmund, dass man Rangnick den Posten an der Seitenlinie nicht angeboten habe. Stattdessen sei es um mögliche Spieler-Transfers im Sommer gegangen

Dieser Aussage widerspricht die Boulevardzeitung jedoch vehement. Demnach habe man aus dem Umfeld des Trainer-Routiniers erfahren, dass sich die BVB-Bosse sehr wohl mit Rangnick über die Sahin-Nachfolge unterhalten haben. Der Übungsleiter kann sich eine Sofort-Anstellung als Feuerwehrmann aber nicht vorstellen, heißt es. Rangnicks Vertrag beim Fußball-Verband Österreichs ist noch bis Ende 2025 datiert.

Beim BVB hat U19-Coach Mike Tullberg derzeit das Trainer-Amt auf Interimsbasis inne. Der Däne wird die Mannschaft auch am letzten Spieltag der Champions League gegen Schachtar Donezk (21 Uhr im sport.de-Live-Ticker), nachdem er bereits am Wochenende beim 2:2 gegen Werder Bremen auf der Bank saß.