Kommt kein Malen-Ersatz? BVB wohl vor Transfer-GAU

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Die interne BVB-Kritik an Sebastian Kehl (r.) wächst

Bereits im Herbst zeichnete sich ab, dass Donyell Malen den BVB während der Winter-Transferperiode verlassen könnte. Mitte Januar verkündete Borussia Dortmund dann, dass es den Offensivakteur zu Aston Villa in die Premier League zieht. Trotz der großen Vorlaufzeit deutet sich nicht an, dass die Westfalen noch einen Ersatz für den Niederländer verpflichten.

Trotz zahlreicher Kader-Schwachstellen fand bislang kein externer Winter-Neuzugang den Weg zu Borussia Dortmund. Bedarf besteht insbesondere auf der linken Abwehrseite und der offensiven Außenbahn, wo sich nach dem Abgang von Donyell Malen eine neue Baustelle aufgetan hat. Kommt bis zum Ende der Transferperiode am 3. Februar noch die erhoffte Verstärkung?

Laut "WAZ" ist quasi ausgeschlossen, dass der BVB bis Montag noch einen "Kracher"-Neuzugang präsentieren wird. Es bahne sich eher an, dass überhaupt kein Ersatz für den niederländischen Offensivakteur mehr am Westfalenstadion aufschlägt. Dafür steht Sebastian Kehl intern schwer in der Kritik, heißt es.

BVB: Verpflichtung von Malen-Ersatz "unwahrscheinlich"

Demnach werde dem Sportdirektor zum Vorwurf gemacht, dass er auf den Malen-Abgang, der sich bereits seit Monaten angedeutet hatte, überhaupt nicht vorbereitet gewesen sei. Dass man in den verbleibenden Tagen noch fündig werden wird, sei "unwahrscheinlich", heißt es im Bericht der Regionalzeitung.

Zuletzt machten Gerüchte um Nationalspieler Kevin Schade die Runde, der allerdings nur ein Thema sein soll, wenn Karim Adeyemi sich aus dem Ruhrpott verabschiedet. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat der deutsche Nationalspieler sich allerdings dafür entschieden, dem BVB auch in der Rückrunde treu zu bleiben.

Mit Adeyemi, Jamie Gittens, Julien Duranville und Maxi Beier verfügt der Bundesligist über vier Optionen im Kader, welche die offensiven Außenbahn beackern können. Ein zusätzlicher Angreifer, der wie Malen flexible einsetzbar ist, würde dem eh schon dünn besetzten BVB-Kader aber sicherlich gut zu Gesicht stehen.