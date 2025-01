Eberl bestätigt: Tel will den FC Bayern verlassen

IMAGO/Ulrich Wagner

Mathys Tel steht vor einem Abschied vom FC Bayern

Sturmtalent Mathys Tel steht vor einem Abschied vom FC Bayern. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl am Mittwochabend.

Mathys Tel will den FC Bayern wenige Tage vor dem Ende der Wechselfrist nun doch verlassen. Erst im Dezember, so Sportvorstand Max Eberl, hatten Klub und Spieler eigentlich die Entscheidung getroffen, dass sich der 19-Jährige in München durchsetzen soll.

"Jetzt kommt Mathys und sagt, er kann sich doch vorstellen, was zu tun", sagte der Kaderplaner am Mittwochabend am Rande der Champions-League-Partie gegen Slovan Bratislava (3:1): "Und jetzt müssen wir überlegen, was wir tun, ob wir es tun."

Am 3. Februar schließt das Transferfenster, gerne hätte man vom Wechselwunsch wohl früher erfahren, ließ der 51-Jährige durchblicken. "Jetzt ist Ende Januar. Und jetzt ist es für alle Beteiligten ein bisschen schwieriger."

Im Raum steht sowohl eine Leihe als auch ein Verkauf. Der Stürmer war im Sommer 2022 für rund 20 Millionen Euro von Stade Rennes nach München gewechselt, wo sein Vertrag noch bis 2029 läuft.

Tel deutet Abschied beim FC Bayern an

Nachdem er zunächst mit reichlich Toren, vor allem als Joker, zu glänzen wusste, stagniert seine Entwicklung unter Cheftrainer Vincent Kompany. Sein überraschender Startelfeinsatz im gegen Slovan Bratislava am Mittwochabend, den der Belgier mit guten Trainingsleistungen begründete ("Ich hatte dabei keinen Hintergedanken"), war erst der vierte in dieser Saison, ein Tor erzielte er allerdings nicht.

Szenen nach dem Abpfiff suggerieren nun, dass es sein vorerst letzter Einsatz für den FC Bayern war. Tel ging nach der Partie noch einmal alleine vor die Münchner Fankurve. Von Reportern anschließend gefragt, ob es tatsächlich sein letztes Spiel für die Münchner war, sagte er aber nur: "Ich weiß es nicht."

Leihe zum BVB oder Wechsel nach England?

Für den Angreifer gibt viele Interessenten, "ganz selten" hätten sich so viele Vereine gemeldet wie nun wegen Tel, verriet Eberl. Allen voran der FC Chelsea zeigt Medienberichten zufolge großes Interesse an einer Verpflichtung, laut "Bild" wird daraus aber nichts. Tel wolle nicht zu den Blues wechseln, weil die dortige Konkurrenzsituation so groß ist wie in München.

Auch Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Arsenal sollen eine Verpflichtung in Erwägung ziehen.

Doch nicht nur in England, sondern auch in der Bundesliga hat Mathys Tel mehrere Wechsel-Optionen. Dem Bericht zufolge kann sich etwa Borussia Dortmund eine Ausleihe gut vorstellen, ein solcher Wechsel gilt aber als unwahrscheinlich. Zudem war Tel bei Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt gehandelt worden, der Verbleib von Victor Boniface respektive die Verpflichtung von Elye Wahi dürften inzwischen aber dafür gesorgt haben, dass beide Klubs keinen weiteren Stürmer an Land ziehen.

Möglich, so "Bild", dass Wahis Ex-Klub Olympique Marseille in München vorstellig wird, um seine Lücke im Sturm zu füllen.