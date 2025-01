Stuhl wackelt: Lothar Matthäus warnt Marco Rose

Fotostand / Matyba via www.imago-images.de

Lothar Matthäus (re.) macht sich Sorgen um RB Leipzig und Marco Rose (li.)

In der Bundesliga steht RB Leipzig nur auf Platz fünf, in der Champions League präsentierten sich die Roten Bullen weit unter den Erwartungen. Kein Wunder, dass Lothar Matthäus RB-Coach Marco Rose im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de vor noch unruhigeren Zeiten warnte.

RB Leipzig blickt bisher auf eine ziemliche Achterbahn-Saison zurück. Nach acht Bundesliga-Spieltagen schien noch eine herausragende Spielzeit möglich, rangierten die Roten Bullen im Oktober doch noch punktgleich mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Seitdem hat das Team von Marco Rose allerdings nur noch drei von elf Liga-Partien gewonnen, ist im Tableau auf Platz fünf abgestürzt und muss ernsthaft um die erneute Qualifikation für die Champions League bangen. Aus eben jener ist das Rose-Team in 2024/25 zudem bereits sang- und klanglos ausgeschieden, kassierte zuletzt am finalen Gruppenspieltag noch als "i-Tüpfelchen" eine 0:1-Pleite gegen Underdog Sturm Graz - die siebte Niederlage in acht Spielen in der Königklasse.

Aufgrund der sportlichen Bilanz wackelt der Stuhl von Rose derzeit kräftig. Im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de zeigte sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus daher besorgt.

"Ich glaube, er braucht jetzt einfach mal eine Serie. Eine überzeugende Serie. Am besten fängt es schon am Wochenende an", sagte Matthäus. In der Bundesliga wartet am Samstagabend (18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) das zuletzt aufstrebende Union Berlin auf die Roten Bullen.

Matthäus: Das war nicht "RB-Leipzig-like"

Doch während in der Liga durch Punktgleichheit zu Champions-League-Quali-Platz vier durchaus noch Hoffnung besteht, dürfte das schlechte Abschneiden in der Königsklasse die Verantwortlichen weit mehr beunruhigen.

"Sieben Niederlagen in der Champions League sind natürlich einfach nicht RB-Leipzig-like", legte Matthäus den Finger in die Wunde. Die Mannschaft sei "verunsichert", analysierte der TV-Experte.

Rose habe zwar auf einige Stammspieler gegen Sturm Graz verzichtet. "Aber eine Mannschaft, die Champions League für Deutschland spielt, darf in Österreich - und es tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss - einfach nicht verlieren!", betonte der frühere Bundesliga-Profi.

"Sturm hat gekämpft. Sturm war die reifere Mannschaft und hat verdient dieses Spiel gewonnen. Und deswegen wird es für Marco Rose nicht ruhiger in Leipzig", so Matthäus' Ausblick.