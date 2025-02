Medien: Kovac segnet BVB-Deal ab

IMAGO/Franziska Gora

BVB-Coach Niko Kovac bekommt wohl bald Verstärkung

Seit Tagen und Wochen schießen Gerüchte ins Kraut, Borussia Dortmund habe Interesse an einer Verpflichtung von Rayan Cherki von Olympique Lyon. Nun haben die Gerüchte noch einmal mächtig Fahrt aufgenommen - ein Wechsel zum BVB zeichnet sich mehr als deutlich ab.

Trainer Niko Kovac, der beim BVB die Geschicke von Interimslösung Mike Tullberg übernimmt, soll "grünes Licht" für eine Verpflichtung von Rayan Cherki von Olympique Lyon gegeben haben. Kovac habe Cherki "für qualitativ gut befunden". Das berichtet "Sky".

Demnach soll Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl aktuell an einer Übereinkunft mit dem 21-jährigen Offensivallrounder arbeiten, anschließend werde man sich mit Lyon auseinandersetzen.

Die Verhandlungen mit dem Ligue-1-Klub sollen allerdings keine Herausforderung darstellen. Angeblich soll zwischen Cherki und OL eine Vereinbarung bestehen, der zufolge Cherki den Verein verlasen kann, sofern ein Interessent rund 22,5 Millionen Euro in den Ring wirft.

Malen-Abschied füllte die BVB-Kassen

Geld, das der BVB seit dem Abschied von Donyell Malen zu Aston Villa zur Verfügung stehen dürfte. Der Niederländer brachte den Schwarzgelben kolportierte 30 Millionen Euro ein.

Auch der FC Bayern soll Cherki genau im Visier gehabt haben, die Münchner sollen jedoch keinen Vorstoß vor dem kommenden Sommer geplant haben, was sich letztlich als Vorteil des BVB erweisen könnte. Das berichtete unlängst "Bild"-Fußballchef Christian Falk bei "True or Not True - Die BILD-Transfershow".

Cherki spielt bereits seit seiner Jugend für Olympique Lyon. In der laufenden Saison absolvierte das Eigengewächs wettbewerbsübergreifend bislang 25 Partien, hierbei gelangen ihm fünf eigene Tore und acht Vorlagen.

Cherki ist zudem Teil der französischen U21-Nationalmannschaft, für die er in seiner Karriere bis dato 22 Länderspiele (12 Tore) absolvierte.