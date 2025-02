FC Bayern kurz vor nächstem Personal-Coup?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Jamal Musiala (l.) könnte zeitnah beim FC Bayern verlängern

Nach Manuel Neuer und Alphonso Davies könnte im Februar wohl noch der nächste Stammspieler seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern.

Wie "Sky"-Reporter Kerry Hau beim Kurznachrichtendienst X schreibt, wird Jamal Musiala, "wenn nichts völlig Außergewöhnliches mehr passiert", im Februar ebenfalls ein neues Arbeitspapier beim FC Bayern unterzeichnen.

Der 21-Jährige ist aktuell noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Die Zeichen auf eine Ausdehnung der Zusammenarbeit stehen schon länger äußerst gut.

Musiala betont Verbundenheit zum FC Bayern

So stellte Musiala Ende Januar klar: "Jeder, der mich richtig kennt, weiß, wie sehr ich den Klub schätze und wie sehr ich es mag hier zu sein. Ich konzentriere mich auf Fußball und mal schauen, was die nächsten Wochen passiert. Die Gespräche laufen gut."

Bayerns Sportvorstand Max Eberl äußerte sich ebenfalls hoffnungsvoll. Er könne bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung von Musiala zwar noch nichts verkünden, sagte der 51-Jährige zuletzt gegenüber "bundesliga.de", verriet allerdings vielsagend: "Aber es fühlt sich gerade alles sehr, sehr gut an."

Den deutschen Nationalspieler langfristig an den Verein zu binden, wäre ein dicker Personal-Coup für den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

FC Bayern bindet Neuer und Davies

Der FC Bayern hat in diesem Monat bereits die Verträge von Torwart Manuel Neuer (bis 2026) sowie von Linksverteidiger Alphonso Davies (bis 2030) verlängert.

"Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein", kommentierte Neuer seinen Verbleib in einer offiziellen Mitteilung.

Davies erklärte: "Ich habe hier schon viel erreicht – aber es wird noch mehr kommen." Um den kanadischen Nationalspieler hatten in den letzten Monaten zeitweise auch Wechsel-Gerüchte kursiert.