Kader-Umbruch? Entscheidung bei Werder-Star gefallen

IMAGO/RHR-FOTO

Milos Veljkovoc (2. v. l.) wechselt, Anthony Jung (3.v.r.) gilt als Verkaufskandidat bei Werder Bremen

Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz hatte jüngst in aller Öffentlichkeit angekündigt, dass Werder Bremen vor einem personellen Umbruch stehe. Vor allem für Anthony Jung und Milos Veljkovic war das eine womöglich richtungweisende Aussage. Eine erste Entscheidung ist nun gefallen.

Während die Zukunftsfrage bei Innenverteidiger Anthony Jung noch unbeantwortet erscheint, wurden bei Milos Veljkovic nun Fakten geschaffen. Der serbische Top-Klub Roter Stern Belgrad verkündete am Dienstag nämlich die Verpflichtung des Defensivspielers bis 2029 offiziell über seine Vereinshomepage und sozialen Kanäle.

Von Belgrader Vereinsmedien wurde Veljkovic zudem zitiert, sagte zu seinem bevorstehenden ablösefreien Wechsel zu Roter Stern unter anderem: "Ich bin sehr glücklich und stolz, einen Vertrag bei Red Star unterschrieben zu haben [...] Ich bin mir der Größe und Tradition von Roter Stern bewusst, aber auch der Verantwortung, die damit einhergeht, für einen so großen Verein zu spielen."

Die Fix-Meldung aus der serbischen Hauptstadt kam überraschend, wurde Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer doch am Dienstagmorgen via "Bild" noch ganz anders zitiert.

Konkret auf die offene Zukunft des Duos Anthony Jung und Milos Veljkovic, das am letzten Wochenende beim 2:0-Überraschungscoup gegen Bayer Leverkusen über 90 Minuten auf dem Rasen gestanden hatte, angesprochen, meinte Niemeyer noch vielsagend: "Wir wissen, was sie können und was wir an ihnen haben. Der gute Auftritt verändert unsere Einschätzung nicht. Wir werden mit Milos und Tony zeitnah Gespräche führen."

Niemeyer bestätigte damit die vorherige Aussage seines Vorgesetzten Fritz, der sich im Fußball-Talk "Doppelpass" bei "Sport1" öffentlich für einen Umbruch im Werder-Kader ausgesprochen hatte.

Jung und Veljkovic als Dauerbrenner bei Werder Bremen

Nun hat Roter Stern Belgrad aber Fakten geschaffen und Milos Veljkovic als Neuzugang präsentiert: "Es ist die Zeit für ein neues Kapitel meiner Karriere gekommen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam große Siege feiern werden, auch in der Champions League", wurde der serbische Nationalspieler weiter zitiert.

Milos Veljkovic ist aktuell der dienstälteste Feldspieler im Werder-Kader und bereits seit 2016 im Verein. Er erlebte in den letzten Jahren ebenso alle Höhen und Tiefen bei den Hanseaten mit wie auch Innenverteidiger-Kollege Anthony Jung, der seit vier Spielzeiten mit der Werder-Raute aufläuft.