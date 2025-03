Abschied vom VfB Stuttgart? Enzo Millot lässt aufhorchen

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Enzo Millot peilt einen Abgang vom VfB Stuttgart ab

Schon in der Vergangenheit hatte Enzo Millot öffentlich mit einem Abgang vom VfB Stuttgart geliebäugelt. Nun bekräftigte der Offensivspieler erneut seinen Wunsch, die Schwaben im kommenden Sommer zu verlassen.

Eigentlich steht Enzo Millot beim VfB Stuttgart noch bis Ende Juni 2028 unter Vertrag. Dass der französische Juniorennationalspieler diesen erfüllt, ist allerdings unwahrscheinlich. Denn der 22-Jährige verfügt in seinem Arbeitspapier im Ländle über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro, die im Sommer greift.

Unter anderem wurden zuletzt der BVB, FC Barcelona und FC Arsenal mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht. Aktuell weilt Millot bei der U21-Nationalmannschaft, die er bei den anstehenden Testspielen gegen England und die Slowakei als Kapitän aufs Feld führen wird. Dort wurde er von den französischen Medien erneut auf seine offene Zukunft angesprochen.

VfB Stuttgart: Enzo Millot plant Abflug

Auf einer Pressekonferenz bestätigte der Youngster, dass er den Bundesligisten im Sommer verlassen möchte. "Ein Abgang? Ja, das ist ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Ich möchte einen Schritt nach vorne machen", betonte Millot am Mittwoch und ergänzte: "Erst einmal konzentriere ich mich auf Stuttgart. Wir wissen, dass das Ziel des Vereins ist, im nächsten Jahr einen europäischen Wettbewerb zu erreichen."

Sollte ein Wechsel im Anschluss an die laufende Saison allerdings nicht klappen, wäre Millot allerdings auch nicht enttäuscht: "Ich habe einen Vertrag bis 2028, es ist ein Verein, der die Jugend gut entwickelt. Ich fühle mich dort wohl. Es wäre überhaupt kein Misserfolg, wenn ich bleiben würde."

Millot war 2021 von der AS Monaco zum VfB Stuttgart gewechselt. Nach Anlaufschwierigkeiten, an denen auch ein Innenbandanriss im Knie Schuld war, entwickelte sich der Kreativspieler in der Folge immer mehr zu einer wichtigen Säule der Schwaben.