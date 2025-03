Harry Kane über seinen Traum vom Ballon d'Or

IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Harry Kane ist der Stürmerstar des FC Bayern

Auf der einen Seite ist Harry Kane vom FC Bayern zweifellos einer der besten Mittelstürmer der Welt. Der 31-Jährige liefert seit über zehn Jahren auf Top-Niveau ab, hat in England und Deutschland in den letzten elf Saisons immer mindestens 22 Pflichtspieltore geschossen. Auf der anderen Seite steht der Torjäger aber auch für Erfolglosigkeit, konnte er in seiner gesamten Profi-Karriere bislang noch keinen einzigen großen Titel gewonnen. Kane selbst weiß, dass das bis dato ein großer Makel in seiner Laufbahn ist.

In seiner langen Zeit bei Tottenham Hotspur in der Premier League blieb Harry Kane ein Titelgewinn versagt. Und auch in seinem ersten Bayern-Jahr 2023/2024 ging der Angreifer kurioserweise komplett leer aus. In diesem Jahr wird Kane seinen Titellos-Fluch wohl endlich besiegen, steht mit den Münchnern dicht vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Auch in der Champions League liegt der deutsche Branchenprimus noch aussichtsreich im Rennen.

Kane hofft derweil, sich über den mannschaftlichen Erfolg auch endlich für individuelle Auszeichnungen empfehlen zu können. Der 31-Jährige schielt dabei unter anderem auf den Ballon d'Or, die wohl prestigeträchtigste Auszeichnung im internationalen Fußball.

"Schon letzte Saison habe ich das gefühlt, habe über 40 Tore geschossen. Aber ich hätte den Ballon d'Or natürlich nie gewonnen, weil wir die Mannschaftstitel nicht geholt haben", meinte Kane am Donnerstag auf der PK vor dem Nations-League-Spiel der Engländer gegen Albanien.

Kane steht bei 32 Saisontoren für den FC Bayern

Der Kapitän der Three Lions spürt, dass die Möglichkeit in diesem Jahr eine andere ist und die Chancen für ihn auf eine große persönliche Auszeichnung besser stehen: "Um so etwas zu erreichen, muss man genügend Vereinstitel gewinnen und wahrscheinlich mehr als 40 Tore schießen, aber das ist in dieser Saison durchaus möglich. Das ist definitiv etwas, das ich gerne erreichen würde", gab Kane unumwunden zu.

Aktuell steht er wettbewerbsübergreifend bei 32 Saisontoren in 37 Partien für den FC Bayern. Mindestens zehn Spiele kommen für Kane noch dazu, sollte er verletzungsfrei bleiben.

„Bei einem Verein wie Bayern München zu sein, hat mir noch mehr Selbstvertrauen und Verantwortung gegeben. Wenn man in solchen Mannschaften spielt, in denen man viele Chancen bekommt, wenn man 30, 40 Tore pro Saison erzielen soll, dann ist das eine Erwartung, die ich gerne habe", machte er aus seinem Traum, Gewinner des Goldenen Balls zu werden, kein Geheimnis.