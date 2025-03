Spektakuläre Gerüchte um Zidane-Rückkehr

IMAGO/Oscar J. Barroso

Wann sitzt "Zizou" wieder auf der Bank?

Seit Sommer 2021 ist Frankreich-Legende Zinédine Zidane nun schon ohne Trainer-Job. Gehandelt wurde der frühere Welt- und Europameister in den letzten Jahren regemäßig bei den größten Vereinen, unter anderem beim FC Bayern. Nun gibt es neue Gerücht um eine mögliche Rückkehr auf die Bank.

Gemessen an der Zahl der Spiele, ist Zinédine Zidane wohl der erfolgreichste Trainer aller Zeiten. Der Franzose verbrachte im Laufe seiner Trainer-Karriere gerade einmal knapp sechs Jahre als Hauptverantwortlicher auf der Bank. In diesem Zeitraum holte er mit Real Madrid elf Titel, darunter drei in der Champions League.

Seit Sommer 2021 ist es um "Zizou" allerdings still geworden. Zwar gab es unzählige Gerüchte um seine Rückkehr, mal wurde er bei Manchester United gehandelt, mal bei Paris Saint-Germain und mal beim FC Bayern, wirklich verfestigt hat sich die Comeback-Spur allerdings nie.

In Italien gibt es nun neue Gerüchte, die eine mögliche Rückkehr des 52-Jährigen nahelegen. Im Gespräch ist er demnach bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin.

Juve-Bosse träumen von Zidane-Rückkehr

Laut "Gazzetta dello Sport" gibt es in der Chefetage der Alten Dame einige, die von einer Zidane-Verpflichtung träumen. Auch das Portal "calciomercato" schreibt, dass der Name Zidane bei den Bianconeri gefallen sei. Gleichwohl heißt es dort, dass es wohl bei Träumereien bleiben wird - aus drei Gründen.

Zum einen gilt der Posten bei der französischen Nationalmannschaft noch immer als Zidanes Wunschziel. Dieser wird nach der WM 2026 frei. "Zizou" schielt angeblich schon seit Jahren auf den Job und hat seine lange Auszeit bereitwillig in Kauf genommen, um sich den Weg nicht zu verbauen.

Zum anderen wäre eine Rückkehr in den Vereinsfußball für ihn angeblich nur denkbar, wenn er perfekte sportliche und wirtschaftliche Voraussetzungen vorfindet. Dies ist bei Juventus Turin aktuell aber nicht der Fall.

Juventus droht eine Trainer-Suche

Der Rekordmeister befindet sich mal wieder in einer sportlichen Krise. Nach den beiden jüngsten Niederlagen gegen Atalanta (0:4) und Florenz (0:3) ist der Titelzug für den Tabellenfünften abgefahren. In der Champions League und dem Pokal ist man zudem schon ausgeschieden.

Italiens Medien berichten angesichts dieser Lage von einem nahenden Aus von Trainer Thiago Motta. Sollte Juve das nächste Ligaspiel gegen Genua verlieren, muss er demnach seinen Hut nehmen. Zidane als Nachfolger wäre ein Traum von vielen im Umfeld des Klubs - Realität wird dieser aber eher nicht werden.