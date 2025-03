Medien: PSG plant Mbappé-Rache an Real

IMAGO/FEP

Bedienen sich die PSG-Macher bei Real?

Bei Frankreichs Branchenprimus Paris Saint-Germain sind die Wunden nach dem ablösefreien Abgang von Superstar Kylian Mbappé im vergangenen Sommer offenbar immer noch nicht verheilt. Spanische Medien berichten von Racheplänen der Franzosen an Real Madrid. Die Königlichen sind aber bereits auf der Hut.

Heimlich, still und leise versucht Paris Saint-Germain angeblich, sich bei Real Madrid für den ablösefreien Abgang von Kylian Mbappé zu revanchieren. Das berichtet die spanische Sportzeitung "Marca".

Das Blatt schreibt, dass PSG gezielt versucht, Nachwuchsspieler von den Königlichen abzuwerben und sogar schon Kontakte in die Jugend-Akademie des spanischen Rekordmeisters geknüpft hat. Das Vorgehen der Franzosen habe die "Alarmglocken schrillen lassen", heißt es.

PSG und Real Madrid winkt pikantes Duell

Hintergrund des PSG-Vorgehens ist laut "Marca"-Einschätzung die niederschmetternde Niederlage im Poker um Kylian Mbappé. Der Superstar hatte Paris im vergangenen Sommer ablösefrei verlassen. Ein Szenario, dass die Franzosen um wortwörtlich jeden Preis verhindern wollten. Doch selbst ihr bestes Angebot war nicht gut genug, um den Stürmer zu halten.

Zu allem Überfluss kommt hinzu, dass PSG sogar noch eine Millionen-Nachzahlung an das Mbappé-Lager droht. Der Superstar behauptet, ihm stehen noch weitere 55 Millionen Euro zu. Der Verein wiederum behauptet, sich mit Mbappé auf den Verzicht der Zahlung geeinigt zu haben. Der Fall liegt aktuell noch bei den zuständigen Gerichten. Mit einer finalen Entscheidung wird im Laufe dieses Jahres gerechnet.

Durchaus pikant: Auf Real Madrid und Paris Saint-Germain könnte schon in wenigen Wochen ein weiteres Millionen-Duell warten. Beide sind in der Champions League in der gleichen Turnierhälfte unterwegs. Real trifft im Viertelfinale auf den FC Arsenal, PSG auf Aston Villa. Setzen sich beide durch, käme es im Halbfinale zum Showdown zwischen zwei Klubs, die sich spätestens seit dem letzten Sommer nicht mehr mögen.