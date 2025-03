Woltemade spricht nach Tor-Gala über A-Nationalmannschaft

IMAGO/HMB Media/Claus

Nick Woltemade traf am Dienstagabend dreimal für die deutsche U21

Nick Woltemade befindet sich in der wohl besten Form seiner bisherigen Karriere. Nachdem er in den vergangenen Wochen und Monaten im Trikot des VfB Stuttgart in der Bundesliga schon mächtig abgeliefert hatte, zeigte er nun auch im Trikot der deutschen U21-Nationalmannschaft ein überragendes Spiel und erzielte beim 3:1 gegen Spanien alle drei Treffer.

Vor allem die Variabilität seiner Torabschlüsse am Dienstagabend verzückte alle Anwesenden am Darmstädter Böllenfalltor, wo das Freundschaftsspiel gegen Spanien stattfand.

Seinen ersten Treffer erzielte Nick Woltemade technisch höchst anspruchsvoll per Lupfer, den zweiten per strammer Direktabnahme. Sein drittes Tor zum 3:1-Endstand war dann ein wuchtiger Kopfball unter die Torlatte, vorbei am spanischen Schlussmann Alejandro Iturbe.

Sein schönstes Tor an diesem Abend? Bei dieser Frage musste Woltemade nicht lange überlegen. "Definitiv das erste", sagte der Stürmer nach seinem Dreierpack am "Sat.1"-Mikrofon. "Es freut mich als Zocker umso mehr, dass ich den Ball erst durch die Beine schiebe und ihn dann reinchippe", meinte der 23-Jährige über seinen spektakulären Treffer nach nur drei Minuten.

"Ich habe in den letzten Wochen einige gute Spiele gemacht, aber drei Tore in einem Profispiel hatte ich noch nicht. Unglaublich", freute sich der Stuttgarter Mittelstürmer über seine Top-Leistung.

Woltemade mittlerweile der beste VfB-Angreifer

Im VfB-Dress hatte sich der Ex-Bremer zuletzt unentbehrlich für Cheftrainer Sebastian Hoeneß gemacht und war immer wieder als Torschütze und Vorbereiter in Erscheinung getreten. Mit neun Toren und zwei Assists ist der mittlerweile der beste Angreifer im Kader der Schwaben, gemeinsam mit Stürmerkollege Ermedin Demirovic (zehn Tore, ein Assist).

Winkt dem Durchstarter der laufenden Saison jetzt auch eine Beförderung in die A-Nationalmannschaft?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte auf eine Berufung von Woltemade zuletzt verzichtet, doch der Angreifer sagte bei "Sat.1" nach dem Spiel gegen Spanien mit einem Augenzwinkern: "Ich glaube, Nations League und Europameisterschaft überschneiden sich nicht. Das wäre möglich. Ich habe noch genug Power dafür." Die U21-EM beginnt am 11. Juni, Deutschland ist in einer Gruppe mit Slowenien, Tschechien und England.