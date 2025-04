Tendenz bei Gnabry enthüllt

IMAGO/Markus Ulmer

Serge Gnabry will weiter beim FCB jubeln

Die sportliche Zukunft von Serge Gnabry beim FC Bayern galt seit längerer Zeit als ungeklärt. Nun deutet sich eine klare Tendenz an.

Die Zeichen bei Serge Gnabry stehen auf Verbleib beim FC Bayern!

Wie "Sky" berichtet, wolle der Offensivspieler der Bayern weiter in München bleiben. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Das heißt: Um Ablöse zu generieren, müsste der FCB den 29-Jährigen in diesem Sommer oder kommenden Winter verkaufen.

Aktuell sei aber kein Transfer geplant, der Markt werde auch nicht sondiert, hieß es in dem Bericht weiter. Gnabry würde also in sein letztes Vertragsjahr beim FCB gehen.

In dieser Saison galt Gnabry längere Zeit als ein möglicher Verkaufskandidat des deutschen Rekordmeisters.

In der aktuellen Spielzeit kommt der DFB-Spieler auf fünf Treffer und fünf Assists in 35 Pflichtspielen. Aufgrund von Knieproblemen verpasste er fünf Partien.

Zuletzt machte er mit einer guten Leistung im Klassiker gegen Borussia Dortmund (2:2) aufmerksam.

Nach seinem Jokertor und einem starken Auftritt gegen Borussia Dortmund darf Gnabry im Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern München am Mittwoch gegen Inter auf einen Startelf-Einsatz hoffen.

Gegen Dortmund war Gnabry maßgeblich am Ausgleich durch Raphaël Guerreiro beteiligt, das 2:1 erzielte er mit einem feinen Sololauf gleich selbst.

Wie geht es mit Sané weiter?

Während der FC Bayern mit Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala sowie Joshua Kimmich verlängert hat, hat Urgestein Thomas Müller zuletzt seinen Abschied angekündigt, was wiederum viele kritische Reaktionen rund um den FCB auslöste.

Gepokert wird derzeit auch um einen neuen Vertrag für Leroy Sané. Zuletzt soll Sportvorstand Max Eberl dem Offensivspieler ein offizielles Angebot vorgelegt haben.

Möglicherweise endet im Sommer die Zeit von Min-jae Kim in München. Von der generellen Bereitschaft des FC Bayern, Kim im Sommer abzugeben, berichtet am Montag der TV-Sender "Sky".

Zwar sollen es die Münchner nicht auf einen Verkauf des Südkoreaners anlegen, sollte aber ein attraktives Angebot eingehen, wäre der Rekordmeister durchaus gesprächsbereit, heißt es. Kim sei längst nicht mehr "unverkäuflich".