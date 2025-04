ManCity hält Kurs Richtung Königsklasse

IMAGO/Andrew Yates

Manchester City setzte sich beim FC Everton durch

Der englische Fußball-Meister Manchester City liegt trotz seiner wechselhaften Saison gut im Rennen um einen Platz in der Champions League. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann am 33. Spieltag der Premier League 2:0 (0:0) beim FC Everton.

Der frühere deutsche Kapitän Ilkay Gündogan stand bei dem Sieg über die komplette Spielzeit auf dem Platz. Nico O'Reilly (84.) and Mateo Kovacic (90.+2) trafen spät für Manchester.

England könnte erstmals in der Geschichte der Champions League sechs Teilnehmer stellen und damit in der kommenden Saison für ein Novum sorgen. Neben den vier garantierten Startplätzen hat die Premier League bereits einen fünften Teilnehmer aufgrund des starken Abschneidens in dieser Europapokal-Saison sicher, dazu könnten sich Manchester United oder Tottenham Hotspur über die Europa League für die Königsklasse qualifizieren.

West Ham United kam mit dem deutschen Nationalstürmer Niclas Füllkrug in der Startelf nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Schlusslicht FC Southampton hinaus. Als Füllkrug in der 80. Minute ausgewechselt wurde, lag sein Team durch den Treffer von Jarrod Bowen (47.) in Führung. Lesley Ugochukwu (90.+3) sorgte für den Ausgleich. Der deutsche Teammanager Fabian Hürzeler verlor mit Brighton & Hove Albion 2:4 (1:1) beim FC Brentford mit dem deutschen Angreifer Kevin Schade.

Am Sonntag könnte der FC Liverpool vorzeitig Meister werden. Die Reds müssten dafür beim Vorletzten Leicester City gewinnen, Verfolger FC Arsenal beim Drittletzten Ipswich Town verlieren. Liverpool steht vor dem 20. Titelgewinn. Damit wären die Reds wieder Rekordmeister - gemeinsam mit Manchester United.